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Некоторые обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 могут остаться без жилья
Вчера, 12:46
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Судебное разбирательство, связанное с банкротством ООО «Элитстрой», известного тем, что застройщик обманул дольщиков многоквартирного дома на ул. Коммунальной, 46 может привести к тому, что некоторые обманутые дольщики могут остаться без жилья, сообщает портал «ПРАВО68».
По словам дольщиков, конкурсный управляющий Станислав Агапов, который также является фигурантом уголовного дела по банкротству другого застройщика, не особо заинтересован в восстановлении их нарушенных прав. Лишь 32 человека из 80 внесены в реестр кредиторов в рабочем режиме, остальным предложили пройти судебные разбирательства, чтобы войти в реестр кредиторов, якобы доказать свои права на дом.
В ходе банкротства застройщиков уже были прецеденты, когда граждане оставались и без денег и без жилья. По дому № 46 по ул. Коммунальная вопрос окончания строительства остаётся нерешённым.
Дольщики задаются вопросом: кто же все-таки защитит их права и когда они получат свое жилье. Дом должны были ввести в эксплуатацию весной 2017 года.
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