Поток экотуристов вырастет до 22 млн человек в год к 2025 г. – Россельхозбанк Комментариев: 0



Россия представляет собой необычайно привлекательное туристическое пространство с позиций климатического, природного и культурно-исторического разнообразия. Значительный интерес в этом отношении представляют Вологодская, Калининградская, Волгоградская, Воронежская, Новгородская и Архангельская области, а также Якутия, Удмуртия, Калмыкия, Башкирия, территории Алтайского и Краснодарского краев, Дальний Восток. Они подвергнуты незначительному антропогенному воздействию, практически не оказывающему большого влияния на состояние природных экосистем. Все эти части России всегда были и останутся регионами, привлекательными для внутреннего туризма, в том числе экологического.



Увеличение площади особо охранных природных территорий



Одним из драйверов развития экотуризма в России стала реализация комплекса мер в рамках федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». В рамках проекта предполагается увеличение к 2025 году площади особо охранных природных территорий на 5 млн гектар, а их посетителей – до 10,3 млн человек.



На сегодняшний день в России насчитывается 238 федеральных и более 12 тыс. региональных особо охранных природных территорий, которые занимают около 12% общей площади страны. При этом с 2018 года фиксируется ежегодный прирост посетителей таких территорий в среднем на 15%: только за 2021 год федеральные заповедники, заказники и национальные парки посетили 10,6 млн человек.



Значительную долю этого потока составляют туристы, которые путешествуют в сельскую местность с относительно нетронутой природой и хорошо сохранившимся культурно-историческим наследием региона. По оценкам экспертов Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, общий экологический туристический поток на заповедных и сельских территориях к 2025 году должен вырасти до 20-22 млн человек в год, а положительный опыт развития экологического туризма будет распространен на еще большие территории страны.



Государственные меры поддержки экотуризма



Помимо национальных проектов развитию экотуризма будет способствовать и формирование правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях, а также механизмы привлечения инвесторов для создания объектов инфраструктуры.



«Выделение государственных средств в направление экологического туризма увеличивает темпы развития туристско-рекреационной инфраструктуры в том числе и на селе. Для фермеров это дополнительный источник дохода в условиях высокой конкуренции и волатильности на рынке главного направления деятельности – производства фермерской продукции. Кроме того, экологический туризм обеспечит население дополнительными рабочими местами, поспособствует укреплению социальной стабильности и притоку специалистов в сельскую местность», – комментируют руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.



По прогнозам экспертов Россельхозбанка, к 2025 году доход от экологического туризма в России может составить 100-120 млрд рублей реального дохода в сельской местности, или 1,7-2,2 % дохода сельского хозяйства. С учетом инфляции в долгосрочной перспективе величина дохода может приблизиться к 150 млрд рублей.



Цифровизация агросектора как драйвер развития экотуризма



Дальнейшее устойчивое развитие сельской местности и экотуризма обусловлено и цифровизацией агросектора. За последние 5 лет уровень технологий в сфере агробизнеса вырос в 20 раз. Внедрение современных сервисов не только облегчает жизнь на селе, но и открывает широкие возможности для диверсификации аграрной занятости, в том числе в развитии сельского туризма. Туристический поток в сельскую местность значительно увеличится с появлением функции онлайн бронирования или оплаты агротуров, наличием доступа к сотовой связи и стабильному интернет-соединению на самих фермах.



Онлайн-сервисы Россельхозбанка также способствуют цифровизацию жизни на селе и развитию экотуризма. Банк развивает первую в стране платформу по развитию агротуризма в регионах России — Свое За городом. На платформе зарегистрировано порядка 300 ферм, предлагающих более 900 туров в сельской местности. Россельхозбанк развивает также целый ряд онлайн-сервисов, направленных на развитие сельского образа жизни и повышающих уровень цифровизации жизни села: образовательный проект «Школа фермера», площадка сбыта фермерской продукции Свое Родное, площадка для покупки и обустройства жилья Свое Село.



На правах рекламы Туристический поток на заповедных и сельских территориях к 2025 году вырастет до 20-22 млн человек в год. Такой вид туризма принесет порядка 100-120 млрд рублей реального дохода в сельской местности и составит 1,7-2,2 % от общего дохода сельского хозяйства. Россельхозбанк провел анализ отрасли и назвал драйверы развития экотуризма в России.Россия представляет собой необычайно привлекательное туристическое пространство с позиций климатического, природного и культурно-исторического разнообразия. Значительный интерес в этом отношении представляют Вологодская, Калининградская, Волгоградская, Воронежская, Новгородская и Архангельская области, а также Якутия, Удмуртия, Калмыкия, Башкирия, территории Алтайского и Краснодарского краев, Дальний Восток. Они подвергнуты незначительному антропогенному воздействию, практически не оказывающему большого влияния на состояние природных экосистем. Все эти части России всегда были и останутся регионами, привлекательными для внутреннего туризма, в том числе экологического.Одним из драйверов развития экотуризма в России стала реализация комплекса мер в рамках федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». В рамках проекта предполагается увеличение к 2025 году площади особо охранных природных территорий на 5 млн гектар, а их посетителей – до 10,3 млн человек.На сегодняшний день в России насчитывается 238 федеральных и более 12 тыс. региональных особо охранных природных территорий, которые занимают около 12% общей площади страны. При этом с 2018 года фиксируется ежегодный прирост посетителей таких территорий в среднем на 15%: только за 2021 год федеральные заповедники, заказники и национальные парки посетили 10,6 млн человек.Значительную долю этого потока составляют туристы, которые путешествуют в сельскую местность с относительно нетронутой природой и хорошо сохранившимся культурно-историческим наследием региона. По оценкам экспертов Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, общий экологический туристический поток на заповедных и сельских территориях к 2025 году должен вырасти до 20-22 млн человек в год, а положительный опыт развития экологического туризма будет распространен на еще большие территории страны.Помимо национальных проектов развитию экотуризма будет способствовать и формирование правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях, а также механизмы привлечения инвесторов для создания объектов инфраструктуры.«Выделение государственных средств в направление экологического туризма увеличивает темпы развития туристско-рекреационной инфраструктуры в том числе и на селе. Для фермеров это дополнительный источник дохода в условиях высокой конкуренции и волатильности на рынке главного направления деятельности – производства фермерской продукции. Кроме того, экологический туризм обеспечит население дополнительными рабочими местами, поспособствует укреплению социальной стабильности и притоку специалистов в сельскую местность», – комментируют руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.По прогнозам экспертов Россельхозбанка, к 2025 году доход от экологического туризма в России может составить 100-120 млрд рублей реального дохода в сельской местности, или 1,7-2,2 % дохода сельского хозяйства. С учетом инфляции в долгосрочной перспективе величина дохода может приблизиться к 150 млрд рублей.Дальнейшее устойчивое развитие сельской местности и экотуризма обусловлено и цифровизацией агросектора. За последние 5 лет уровень технологий в сфере агробизнеса вырос в 20 раз. Внедрение современных сервисов не только облегчает жизнь на селе, но и открывает широкие возможности для диверсификации аграрной занятости, в том числе в развитии сельского туризма. Туристический поток в сельскую местность значительно увеличится с появлением функции онлайн бронирования или оплаты агротуров, наличием доступа к сотовой связи и стабильному интернет-соединению на самих фермах.Онлайн-сервисы Россельхозбанка также способствуют цифровизацию жизни на селе и развитию экотуризма. Банк развивает первую в стране платформу по развитию агротуризма в регионах России — Свое За городом. На платформе зарегистрировано порядка 300 ферм, предлагающих более 900 туров в сельской местности. Россельхозбанк развивает также целый ряд онлайн-сервисов, направленных на развитие сельского образа жизни и повышающих уровень цифровизации жизни села: образовательный проект «Школа фермера», площадка сбыта фермерской продукции Свое Родное, площадка для покупки и обустройства жилья Свое Село.На правах рекламы



