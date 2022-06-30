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Цна загрязнена железом, нитрит-ионами, фосфат-ионами

Вчера, 09:05
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Цна загрязнена железом, нитрит-ионами, фосфат-ионамиСпециалисты Росприроднадзора провели обследование акватории реки Цны в Тамбовской области на предмет ее загрязнения вредными веществами. Как выяснили специалисты, основной источник загрязнение реки это сточные воды. В частности в нашем регионе в отдельных местах, где происходит непосредственно сброс сточных вод в реку, есть чёткий неприятный запах, а сами стоки мутного коричневатого цвета.

Сбор в реку не до конца очищенных стоков приведет к ее загрязнению железом, нитрит-ионами, фосфат-ионами.
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