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Цна загрязнена железом, нитрит-ионами, фосфат-ионами
Вчера, 09:05
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Специалисты Росприроднадзора провели обследование акватории реки Цны в Тамбовской области на предмет ее загрязнения вредными веществами. Как выяснили специалисты, основной источник загрязнение реки это сточные воды. В частности в нашем регионе в отдельных местах, где происходит непосредственно сброс сточных вод в реку, есть чёткий неприятный запах, а сами стоки мутного коричневатого цвета.
Сбор в реку не до конца очищенных стоков приведет к ее загрязнению железом, нитрит-ионами, фосфат-ионами.
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