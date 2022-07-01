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В Тамбовской области повысились тарифы на коммунальные услуги
Сегодня, 09:53
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Плановое изменение тарифов на коммунальные услуги произошло с 1 июля 2022 года. Рост тарифов на электроэнергию, тепловую энергию в среднем по области составил 4,5%, цены на газ выросли не более 3,5%, несмотря на резкое подорожание материалов на капремонты, значительное увеличение оптовых цен, проведение социальной газификации граждан.
Рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в среднем по области составит 8,0% в связи с высокой изношенностью коммунальной инфраструктуры.
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