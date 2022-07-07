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В Тамбове сына подозревают в убийстве матери
Вчера сотрудники правоохранительных органов в доме по ул. Мичуринская нашли тело 71-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело, по «горячим» следам задержан сын женщины.
По делу проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленных на сбор доказательств.
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Вчера сотрудники правоохранительных органов в доме по ул. Мичуринская нашли тело 71-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело, по «горячим» следам задержан сын женщины.
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