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В Тамбoвской области установлена чрезвычайная пожарная опасность
Сегодня, 10:59
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С сегодняшнего дня в Тамбовской области установлена чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс опасности.
Во избежание несчастных случаев возникновения пожаров, Главное управление МЧС России по Тамбовской области обращается ко всем жителям и гостям нашего региона с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил пожарной безопасности.
Высокая бытовая культура, дисциплинированность, аккуратность, осторожное обращение с огнем являются главными условиями предотвращения пожара и гарантией сбережения лесов от пожаров.
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