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Конкурс на программе digital-стажировки в Россельхозбанке достигает 5 человек на место

Вчера, 14:46
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Конкурс на программе digital-стажировки в Россельхозбанке достигает 5 человек на местоРоссельхозбанк активно принимает заявки на участие в программе оплачиваемых digital-стажировок в 2022 году. Лето традиционно наиболее насыщенное событиями время на этом проекте — с июня в банк поступило около 300 заявок от желающих получить практические навыки, реализуя проекты в области цифровизации сельского хозяйства и участвуя в технологической трансформации одного из крупнейших банков России. В среднем число претендентов на место достигает 5 человек.

«Современный банковский сектор – это технологически очень насыщенная среда, часто оказывающаяся на передовой цифровизации и задающая тренды для IT-трансформации всей экономики. Здесь рождаются инновации, появляются прорывные методики. Естественно, что Россельхозбанк как опорный банк агросектора самым тесным образом взаимодействует с разработчиками высокотехнологичных решений в сельском хозяйстве. Эта особенность отражается во всех областях работы банка, в том числе и в нашей программе стажировки, которая позволяет окунуться и в мир FinTech, и в среду AgroTech. Это уникальный шанс для молодых специалистов получить действительно полезный практический опыт на реальных проектах. У нас практически в каждой проектной команде есть несколько стажеров, что важно — стажировка оплачивается», — отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Заявки на участие в стажировке поступают не только от жителей Московского региона, но также и из Казани, Воронежа, Томска, Краснодара, Тамбова, Тольятти, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Часто в программу подаются выпускники и студенты ВШЭ, МГУ, МИФИ, МФТИ, МАИ, МИРЭА, МИСиС, ИТМО, а также выпускники специальных программ «Школы 21» и «Яндекс практикума».

Программу стажировки Россельхозбанк реализует по следующим направлениям: разработка, дизайн, Data Sience, маркетинг, менеджмент и аналитика. Длительность стажировки – от трех месяцев. Участникам доступен гибкий график, возможность работать удалённо и помощь опытных наставников. Размер вознаграждения зависит и от количества рабочих часов. Как бонус — знакомство с лидерами индустрии, практические знания и опыт, который навсегда останется в портфолио реализованных проектов. От участников требуются технологические навыки или опыт работы в IT, а также знание современных технологий и трендов.

Программа стажировки в РСХБ активна с 2020 года. Заявки на участие в ней подают как обучающиеся на первых курсах студенты, так и молодые специалисты, имеющие опыт коммерческой разработки. Подробнее узнать о программе и подать заявку можно на сайте https://rshbdigital.ru/stage.

Россельхозбанк реализует ряд программ взаимодействия с вузами, студентами и молодыми специалистами, в числе которых производственная практика, кампусный проект, стипендиальная программа и др. В частности, банк предлагает именную стипендию для студентов IT-специальностей. Участие в ней позволяет молодым специалистам не только получить финансовую поддержку, но и реализовать творческий потенциал и приобрести практический опыт решения задач по цифровизации сельского хозяйства и банковского сектора. Прием заявок на данную программу в 2022 году завершается 15 августа, подробнее о ней можно узнать на сайте https://rshbdigital.ru/stipendy. Кроме того, банк развивает платформу «Я в агро», которая помогает выстроить понятный карьерный путь в АПК от обучения до получения предложения о работе.
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