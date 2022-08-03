Юные десантники приняли участие в проведении мероприятия, посвящённого Дню ВДВ 0 Проблема подготовленности молодых людей к службе в армии, формирование у будущих защитников Родины качеств настоящего воина является актуальной, тем более что сегодня в мире складывается очень напряженная обстановка, усиливается противостояние с Западом, в западных СМИ нагнетается военная истерия.

В Тамбове вернули речной фонтан 0 В Тамбове на канале реки Цна вернули речной фонтан. Конструкцию вновь установили на привычное место. Фонтан будет работать поздней осени ежедневно с 10:00 до 23:00. С 20:00 он будет подсвечиваться разноцветными огнями.

Уклонист из Тамбова пойдет под суд 0 Весной текущего года сотрудник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата города Тамбова лично вручила молодому человеку из Тамбова две повестки о необходимости явки в военкомат. В тоже время парень проигнорировал вызовы в военкомат.

В поселке «Северный» Тамбова решат многолетнюю проблему с водоотведением 0 К главе региона обратилась Людмила Гусева с просьбой разобраться с подключением к сетям канализационно-насосной станции в микрорайоне «Первомайский» («Майский»). Заявитель живет в поселке «Северный». Несколько лет назад здесь построили многоэтажки. И теперь канализационно-насосная станция на

В Тамбове определили официальные точки продажи арбузов и дынь 0 Администрация города Тамбова согласовала 14 официальных точек, где горожане и гости города могут купить бахчевые культуры

В Мичуринске отметили День ВДВ 0 02 августа 2022 г. --День Воздушно-десантных войск. Знаменитой «крылатой пехоте» исполнилось 92 года. Вместе с миллионами россиян праздник отмечают и мичуринцы.

В 1,5 раза увеличен выпуск молока и сливочного масла 0 С начала года в Тамбовской области в 1,5 раза увеличен выпуск молока и сливочного масла, на 15% выросло производство мяса и субпродуктов, а мясных полуфабрикатов — на 12%. Значительный рост отмечается и по производству кисломолочных продуктов в 2,5 раза.

Задержаны топ-менеджеры «Компьюлинка» по уголовному делу о хищении при строительстве котельных 0 По информации портала «ПроТамбов» в Москве были задержаны сразу три топ-менеджера компании «Компьюлинк» и эпатированы в Тамбов. В том числе речь идет о генеральном директоре ООО «УК КОМПЬЮЛИНК ИНФРАСТРУКТУРА» Юрии Данилюке.

Более 30 фермеров уже приняли участие в проекте РСХБ в Тамбовской области «Вкусная пятница» 0 Россельхозбанк реализует проект цикла фермерских мини-ярмарок «Вкусная пятница» в Тамбовской области с апреля 2022 года. Мероприятия проходят в филиале банка и на территории организаций и предприятий Тамбовской области каждую пятницу и позволяют клиентам попробовать и приобрести свежую продукцию от

С 5 по 21 августа в Тамбове пройдет ярмарка меда 0 В Тамбове в парке культуры и отдыха с 5 по 21 августа пройдет традиционная ярмарка меда. Местные пчеловоды на ней представят свою продукцию. Посетить ярмарку можно с 8:00 до 18:00.

Стартовал сбор яблок в хозяйствах области 0 Садоводы Жердевского района приступили к уборке урожая яблок 2022 года, уже 25 тонн яблок сняты с деревьев (3 гектара) и отправлены на реализацию. Всего в этом году планируется собрать урожай с 137 гектаров садов Жердевского района.

Организована проверка по факту жестокого обращения с животными 0 Прокуратура Тамбовской области поручила Рассказовскому межрайонному прокурору организовать проверку по информации, размещенной в различных социальных сетях, о жестоком обращении с животными со стороны несовершеннолетних.

Россельхозбанк в Тамбове организовал фермерскую мини-ярмарку «Вкусная пятница» для АО «Пигмент» 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка 29 июля провел выездную фермерскую мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент». Предприятие, общая численность сотрудников которого составляет 1600 человек, является единственным в России и СНГ

В Тамбовской области открывается охота с подружейными собаками 0 С 5 августа на территории общедоступных охотничьих угодий Тамбовской области открывается охота на перепела с подружейными собаками.

Борис Листов на Дне поля-2022: «У РСХБ достаточно капитала и ликвидности для кредитования аграриев» 0 Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов выступил на пленарном заседании Всероссийского дня поля-2022 в Калининградской области, которое прошло под руководством Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Асеевский парк стал опасным для посетителей местом 0 Трагедию, которая произошла в Асеевском парке, когда дерево задавило пару, по мнению, депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, можно было предотвратить, если бы за ним был комплексный уход.

В Тамбове дачники просят защитить строителя народной плотины 0 В Тамбове группа дачников и жители района Дворики записали видеообращение, в котором просят прекратить уголовное преследование предпринимателя, который на собственные средства возвел плотину в Пригородном лесу. По словам дачников, эта плотина стала настоящим спасением и для реки, и для их

В Тамбове прошёл фестиваль НКО «Добрый Тамбов» 0 Вчера в городе Тамбове в парке культуры и отдыха прошел фестиваль НКО «Добрый Тамбов». В мероприятии приняли участие представители 40 организаций.

Спортсмены из 13 регионов страны сыграют в пляжный волейбол 0 В Мучкапском районе проходит 24 – ежегодный турнир по волейболу на «Кубок Мучкапа». Игры турнира идут с 29 по 31 июля, а праздничное открытие состоялось во второй соревновательный день.

В Тамбовской области сохранится жаркая погода 0 Вначале августа в Тамбовской области сохранится жаркая погода, температура будет прогреваться до 30 градусов тепла.