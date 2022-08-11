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В течение трех дней будут перекрывать улицу Советскую
В связи с ремонтными работами с 13 по 15 августа будет приостановлено движение транспортных средств на отдельных участках улицы Советской в городе Тамбове.
В частности сегодня с вечера и до утра будет ограничено движение на участке от ул. Чичканова до ул. Московской, а завтра на участке от ул. Московской до ул. Ст.Разина. Водителей просят заранее выбирать объездные маршруты.
Фото – «Новый Тамбов»
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