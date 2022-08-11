Администрация Тамбова нарушает порядок рассмотрения обращений 0 Прокуратура установила факт нарушения порядка рассмотрения обращений администрацией города Тамбова, причем обращений не рядовых граждан, а депутатов в интересах горожан.

В течение трех дней будут перекрывать улицу Советскую 0 В связи с ремонтными работами с 13 по 15 августа будет приостановлено движение транспортных средств на отдельных участках улицы Советской в городе Тамбове.

В Кирсановском районе машина насмерть сбила пешехода 0 Вчера на 85 километре автодороги «Тамбов – Пенза», проходящей по территории Кирсановского района произошло ДТП.

Изменилось время проведения авиашоу 0 20 августа в Тамбове на аэродроме в Лётке с 12 до 15 часов пройдет авиашоу (+0). Первоначально мероприятие должно было начаться с утра.

Мед, хлеб, выпечка и мясная продукция на «Вкусной пятнице» от Россельхозбанка в Тамбове 0 В преддверии медового спаса Тамбовский филиал Россельхозбанка провел очередную мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент».

Восстановлены права граждан в Сосновском районе на благоприятную окружающую среду 0 В адрес Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области поступила жалоба от жителя Сосновского района Тамбовской области М. по вопросу нарушения прав на благоприятную окружающую среду.

Налоговые органы Тамбовской области переходят на двухуровневую систему управления 0 Налоговые органы Тамбовской области с 31.10.2022 переходят на двухуровневую систему управления.

Более 3 тысяч тамбовских подростков трудоустроились этим летом 0 В летние каникулы тамбовские школьники не только отдыхали. Многие молодые люди захотели потратить время с пользой и заработать первые деньги.

РСХБ: лучше и больше – основные тренды рынка продовольствия в 2022 г. 0 На фоне стабильного развития сельского хозяйства, постепенного перехода его отраслей в фазу зрелости и анализа потребительского поведения эксперты Россельхозбанка обозначили главные ожидаемые тренды продовольственного рынка в 2022 году: рост потребления и оздоровление его структуры.

Бездомные собаки напали на ребенка в Тамбове 0 В микрорайоне «Летка» города Тамбове произошло ЧП - бездомные собаки напали на ребенка, когда он шел вместе с матерью из детского сада. Собаки бросились на мальчика со спины и повалили его. Теперь мальчику предстоит пройти курс уколов от вируса бешенства.

С Тамбова требуют 12 млн рублей за новогодние украшения 0 В Арбитражный суд Тамбовской области обратился ООО «Торговый дом «НорГрупп» из города Ростов-на-Дону с иском о взыскании 12 млн рублей за новогодние украшения. Ответчиком по делу выступает Дирекция благоустройства и озеленения.

Россельхозбанк и Ростуризм будут совместно развивать сельский туризм 0 Россельхозбанк и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрены информационное взаимодействие для популяризации агротуризма и совместные мероприятия для продвижения сельского туризма в России. Подписи под документом поставили

По иску прокуратуры области материал признан экстремистским 0 Ленинским районным судом города Тамбова удовлетворен иск прокуратуры Тамбовской области о признании текстового материала «Рябов Анатолий Аббасович. Русский манифест» экстремистским.

Тамбовские аграрии собрали 2 миллиона тонн зерна 0 По оперативным данным управления сельского хозяйства области, с полей собрано 45% урожая зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна превышает 2 миллиона тонн. Урожайность зерновых культур зафиксирована на уровне почти 42 центнера с гектара, что значительно выше прошлогодних показателей (33

С начала 2022 года 2/3 кредитных средств на сезонные работы Россельхозбанк выдал на льготных условиях 0 В 2022 году Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу 958 млрд рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период 2021 года. Из них 356 млрд рублей, или 37,2%, заемщики получили по льготной ставке. За этот же период количество экспортно ориентированных компаний

Прокуратура понудила администрацию восстановить уличное освещение в с. Новоюрьево 0 Прокуратура Староюрьевского района провела проверку по заявлению местной жительницы, которая обратилась на личный прием к заместителю прокурора области Сергею Долгих по вопросу отсутствия освещения на улице Пролетарской с. Новоюрьево.

Из-за аварии жители пригорода Тамбова остались без воды 0 В Тамбовском районе произошёл порыв на семиметровом отрезке водовода 300 мм, который питает два поселка Строитель и Бокино. На месте аварии, которая произошла в воскресенье, работали две бригады, в том числе специалисты из Тамбова.

В Тамбове запущен первый городской поезд 0 Жители северной части Тамбова теперь за считанные минуты смогут добраться до центра города, не тратя время в пробках. Это стало возможным благодаря запуску первого городского поезда и открытию остановочного пункта в микрорайоне Радужный.

РСХБ снизил ставки по потребкредитам: минимальная ставка составляет 5,5% 0 Россельхозбанк снизил ставки по программам потребительского кредитования. Общее снижение ставок составило до 1 процентных пункта, минимальная ставка по таким программам с 5 августа составляет 5,5% годовых.

В Воронинском заповеднике обнаружили парнопеса 0 В Воронинском заповеднике обнаружили новый вид насекомого, который не был распространен в нашей зоне и включённого в Красную книгу России это парнопес крупный из семейства ос.