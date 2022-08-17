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Завтра пройдет авиационно-спортивный праздник
Сегодня, 10:52
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После двухлетнего перерыва традиционный авиационный культурно-спортивный праздник состоится 20 августа на военном аэродроме (бывшее военное училище летчиков) в Тамбове. В этом году он посвящён 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, 85-летию образования Тамбовской области, Дню города Тамбова, Дню воздушного флота России.
В 12 часов начнется выставка вооружений наземного показа авиационной техники, а также военной и специальной техники частей Тамбовского гарнизона. Перед публикой выступят губернаторский оркестр, экипажи аэроклуба «Заря», вокально-инструментальный ансамбль «Заря». В 13.15 состоится торжественная церемония открытия праздника, в которой примет участие врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров (6+).
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