Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Пустая бочка Диогена имеет также свой вес в истории человеческой.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбове признали аварийными дома, которые недавно отремонтировали

Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Тамбов

Крупнейший спиртзавод приостановил работу

Более 3 тысяч тамбовских подростков трудоустроились этим летом

Из-за аварии жители пригорода Тамбова остались без воды

Задержаны топ-менеджеры «Компьюлинка» по уголовному делу о хищении при строительстве котельных

Россельхозбанк в Тамбове организовал фермерскую мини-ярмарку «Вкусная пятница» для АО «Пигмент»

В Тамбове дачники просят защитить строителя народной плотины

У Тамбова нет денег на развитие присоединенных территорий

В Тамбове ветхие дома не спешат признавать аварийными

Тамбовчане просят узаконить самовольную плотину

Пять кандидатов зарегистрировано на выборы Главы Тамбовской области

» » Суд отправил под стражу подростка подозреваемого в убийстве

Суд отправил под стражу подростка подозреваемого в убийстве

Сегодня, 15:37
Комментариев: 0
Версия для печати
Суд отправил под стражу подростка подозреваемого в убийстве Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 15-летнему подростку, задержанному на днях по подозрению в убийстве собутыльника.

На днях в жилом доме было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия молодой человек и пострадавший во время совместного распития спиртных напитков поссорились, и подросток забил до смерти мужчину.

Сообщается, что при задержании у подростка были также найдены банковские карты погибшего.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Тамбовский пенсионер мог задушить знакомого

Подозреваемого в убийстве семьи подростка заключили под стражу

В Мичуринске обнаружен труп 25-летнего мужчины с признаками насильственной ...

Мичуринца подозревают в убийстве отца

В Тамбове сына подозревают в убийстве матери

В Сосновском районе раскрыто убийство местного жителя



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

За полгода 528 тамбовчан получили ключи от квартир, воспользовавшись счетами эскроу

Сегодня, 15:41
0
За полгода 528 тамбовчан получили ключи от новых квартир, воспользовавшись механизмом долевого строительства. Застройщикам с «раскрытых» счетов эскроу за этот период перечислено более 1,2 млрд рублей.

Суд отправил под стражу подростка подозреваемого в убийстве

Сегодня, 15:37
0
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 15-летнему подростку, задержанному на днях по подозрению в убийстве собутыльника.

Студенческий арендный дом от ДОМ.РФ появится в Тамбове

Сегодня, 07:42
0
В Тамбове при участии ДОМ.РФ будет построен арендный дом для студентов Тамбовского государственного университета. Соглашение о реализации проекта на форуме «Среда для жизни» подписали генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, врио ректора

В Тамбове признали аварийными дома, которые недавно отремонтировали

Сегодня, 07:27
0
В Тамбове разгорается скандал, связанный с признанием аварийными многоквартирных домов, которые в прошлом году были отремонтированы по программе капитального ремонта. Речь идет о неэффективном использовании миллионов рублей из фонда капремонта.

Проверить оператора техосмотра по базе РСА через портал Himera Search

Вчера, 13:31
0
Любой автовладелец рано или поздно сталкивается с таким понятием, как технический осмотр. На сегодняшний день, его можно пройти в большом количестве пунктов по всей стране. Вот только не все из них одинаково хороши и честны со своими клиентами.

Как написать эссе

Вчера, 12:35
0
Прежде чем начинать эссе по философии, праву, экологии или любой другой дисциплине, следует разобраться с тем, что собой вообще представляет данное задание и чем оно отличается от остальных студенческих работ. Эссе является небольшой работой, которая может иметь свободную композицию.

Завтра пройдет авиационно-спортивный праздник

Вчера, 10:52
0
После двухлетнего перерыва традиционный авиационный культурно-спортивный праздник состоится 20 августа на военном аэродроме (бывшее военное училище летчиков) в Тамбове. В этом году он посвящён 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, 85-летию образования Тамбовской области, Дню города

В лесах Тамбовской области снижен класс пожарной опасности

Вчера, 10:49
0
На территории Тамбовской области установлен преимущественно I (низкий) класс пожарной опасности. Это связано с дождливой погодой.

В Тамбовской области вводится частичный масочный режим

18 августа 2022
0
В Тамбовской области начал возвращаться масочный режим в ряде учреждений на фоне увеличения количества заболевших. В частности обязательный масочный режим нужно соблюдать в Цeнтре гигиены и эпидемиологии Тамбовской области.

Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Тамбов

18 августа 2022
0
Сегодня Председатель правительства Михаил Мишустин примет участие в пленарной сессии форумов «Развитие малых городов и исторических поселений» и «Среда для жизни: свой дом». Премьер также осмотрит выставку, посвященную развитию строительной отрасли.

Востребованность сервисов СБП у клиентов РСХБ продолжает расти

17 августа 2022
0
Эксперты РСХБ подсчитали, что более 70% переводов клиентов приходится на СБП. Также отмечается кратный рост количества платежей СБП.

Тамбовские школы готовятся к открытию после капитального ремонта

17 августа 2022
0
Большинство школ Тамбовской области, где сейчас идёт капитальный ремонт, откроют 1 сентября. Ребята пойдут в обновлённые учебные заведения, оборудованные по последнему слову техники. В списке этих школ Ивановский филиал Новопокровской школы Мордовского района, Лицей № 29 г. Тамбова, Пичаевская

Музеи в дни Всероссийского форума «Среда для жизни» будут работать до 22 часов

17 августа 2022
0
Участников Всероссийского форума «Среда для жизни» ждет не только экспертная, но и насыщенная культурная программа. С прибытием на тамбовскую землю каждый гость получит туристический путеводитель, в котором представлена информация об учреждениях культуры и познавательных мероприятиях. В помощь

Прокуратурой защищены жилищные права граждан, проживающих в доме № 1 по ул. Чкалова г. Мичуринска

17 августа 2022
0
Прокуратурой города Мичуринска по обращению жителя дома № 1 по ул. Чкалова проведена проверка соблюдения местной администрацией требований жилищного законодательства.

Россельхозбанк назвал четыре драйвера развития АПК на ближайшие три года

16 августа 2022
0
Специалисты экосистемы для аграриев svoefermerstvo.ru от Россельхозбанка назвали четыре ключевых драйвера агропромышленной отрасли на ближайшие три года. В их число вошли развитие отечественных животноводческих и растениеводческих селекционных направлений, создание новых видов удобрений и средств

Тамбов готовится к проведению форума «Среда для жизни»

16 августа 2022
0
18-19 августа в Тамбове пройдет крупный всероссийский Форум «Среда для жизни». Он является главной площадкой Минстроя и АО «ДОМ.РФ», где определяются тенденции развития городской среды на несколько лет вперёд.

Крупнейший спиртзавод приостановил работу

16 августа 2022
0
Завод АО «Биохим» в Рассказово был вынужден приостановить работу из-за аннулирования лицензии Росалкогольрегулированием. Решение было принято в связи с тем, что во втором квартале текущего года завод вместо минимально положенных по закону 70% загрузки мощностей показал 69,1%.

Уваровская ЦРБ войдёт в отопительный сезон с обновлённой котельной

15 августа 2022
0
В разгар летнего периода на объектах теплоснабжения «Тамбовской сетевой компании» проводятся традиционные подготовительные работы в преддверии отопительного сезона. Накануне специалисты Уваровского филиала АО «ТСК» завершили запланированные на текущий год работы по техническому перевооружению

В Тамбовской области ввели ограничение на пребывание граждан в лесах

15 августа 2022
0
Ограничение на пребывание граждан в лесах вводится в связи с установлением на территории Тамбовской области IV (высокого) класса пожарной опасности. Ограничение действует с 13 августа в течение 20 дней.

11 человек погибло на производстве

14 августа 2022
0
По данным Тамбовстата за 2021 год в Тамбовской области на предприятиях и в организациях области численность пострадавших с утратой трудоспособности и со смертельным исходом составила 132 человека, из них 11 смертельных случаев.

Сильная жара вновь надвигается на Тамбовскую область

14 августа 2022
0
На следующей неделе в Тамбовской области ожидается жаркая погода, столбик термометра будет превышать 32 градусов тепла в тени.
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги