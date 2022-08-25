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В Олимпийском парке прошёл концерт в честь 85-летия Тамбовской области

Сегодня, 09:55
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В Олимпийском парке прошёл концерт в честь 85-летия Тамбовской областиС размахом в Олимпийском парке Тамбова вчера прошел концерт в честь 85-летия Тамбовской области. По оценкам организаторов мероприятие собрало около 25 тысяч слушателей. Главными звездами вечера стали Artik & Asti, а также группа «Рекорд Оркестр».

Artik & Asti («Артик и Асти») — украинская поп-группа, основанная в 2010 году продюсером и исполнителем Артёмом Умрихиным. В состав группы входит Artik (Артём Умрихин) и Севиль (Севиль Велиева).

Фото: Ольга Смыкова
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В Олимпийском парке прошёл концерт в честь 85-летия Тамбовской области

Сегодня, 09:55
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