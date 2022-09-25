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Тамбовской области 85 лет
Сегодня Тамбовская область отмечает юбилей 85 лет с момента образования. 27 сентября 1937 года из состава Воронежской и Куйбышевской областей постановлением ЦИК СССР выделена самостоятельная Тамбовская область. 15 января 1938 года Верховный Совет СССР утвердил создание области.
По словам Главы Тамбовской области Максима Егорова у нас есть много поводов гордиться нашим краем.«На всю страну известен не только тамбовский волк, но и прекрасные мичуринские яблоки, и тающий во рту тамбовский картофель, и вкуснейший тамбовский окорок. Наш чернозём признан эталонным. Уже больше 10 лет мы лидируем в национальном экологическом рейтинге. Впрочем, не в этом главная ценность Тамбовской земли. Самое дорогое, что у нас есть, – это люди. Добрые, отзывчивые, трудолюбивые, талантливые. Настоящие граждане своей страны. Настоящие патриоты своей малой Родины»,
- отметил в поздравительном адресе Максим Егоров.
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Сегодня Тамбовская область отмечает юбилей 85 лет с момента образования. 27 сентября 1937 года из состава Воронежской и Куйбышевской областей постановлением ЦИК СССР выделена самостоятельная Тамбовская область. 15 января 1938 года Верховный Совет СССР утвердил создание области.
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