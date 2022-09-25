Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь на нем пятна.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Максим Егоров определился со своими замами

В Мичуринском районе прошла военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания»

В Тамбове ремонтируют асфальтовые дороги цементом

В Тамбове сорвали сроки реализации программы «Дворы Тамбовщины» в части асфальтирования

Задержана руководитель Управления здравоохранения Тамбовской области

В Тамбовской области стартовал второй день голосования

Избирательные участки Тамбовской области приступили к работе

Вековой лес в поселке Тригуляй может быть вырублен

Годами жители Притамбовья не могут дождаться ремонта дороги

Сотрудники тамбовского агропредприятия прошли обучение на площадке «Фабрика процессов»

В Тамбове признали аварийными дома, которые недавно отремонтировали

Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Тамбов

» » Прокуратура требует уволить очередного замглавы администрации Мичуринска

Прокуратура требует уволить очередного замглавы администрации Мичуринска

Сегодня, 10:16
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура требует уволить очередного замглавы администрации Мичуринска По информации прокуратуры по результатам рассмотрения представлений прокуратуры о несоблюдении заместителем главы города на протяжении 2020-2022 гг. требований к предотвращению и урегулированию конфликта интересов главой города Мичуринска вынесено распоряжение об объявлении чиновнику выговора.

В тоже время прокуратура заявила, что выговор не соотносится с допущенными нарушениями со стороны чиновника. Заместитель главы администрации города, который курировал сферу торговли обращался к предпринимателю за просьбами оказать услуги для своей матери. При этом предприниматель находился в сфере влияния высокопоставленного чиновника, поскольку он выделял места для торговли.

Прокурор города не согласился с назначенным чиновнику наказанием в виде выговора и обратился в суд с административным исковым заявлением, в котором поставил вопрос об изменении формулировки распоряжения о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора на увольнение.

Ранее прокуратура добилась отставки другого заместителя главы администрации Мичуринска Марины Самылиной.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Вступил в силу приговор в отношении заместителя главы администрации Мичурин ...

Прокуратура потребовала уволить заместителя главы администрации Мичуринска

Вынесен обвинительный приговор заместителю главы администрации Мичуринска

Заместителю главы администрации Мичуринска продлили домашний арест

Суд продлил домашний арест высокопоставленному чиновнику из Мичуринска

Высокопоставленного чиновника из Мичуринска отправили под домашний арест



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Максим Егоров определился со своими замами

Сегодня, 14:15
0
На оперативном совещании глава Тамбовской области Максим Егоров объявил о первых кадровых назначениях среди своих заместителей.

Прокуратура требует уволить очередного замглавы администрации Мичуринска

Сегодня, 10:16
0
По информации прокуратуры по результатам рассмотрения представлений прокуратуры о несоблюдении заместителем главы города на протяжении 2020-2022 гг. требований к предотвращению и урегулированию конфликта интересов главой города Мичуринска вынесено распоряжение об объявлении чиновнику выговора.

Тамбовской области 85 лет

Сегодня, 10:07
0
Сегодня Тамбовская область отмечает юбилей 85 лет с момента образования. 27 сентября 1937 года из состава Воронежской и Куйбышевской областей постановлением ЦИК СССР выделена самостоятельная Тамбовская область. 15 января 1938 года Верховный Совет СССР утвердил создание области.

В Мичуринском районе прошла военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания»

Вчера, 18:10
0
В Мичуринском районе недалеко от села Старое Тарбеево прошла областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания», посвящённая 77-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, 33-ой годовщине Вывода советских войск из Афганистана.

Хоккейная команда «Тамбов» во второй раз проиграла

Вчера, 09:37
0
В субботу ХК «Тамбов» со счетом 0-3 проиграл домашнюю игру «Нефтянику» из Альметьевска. Ранее наша команда проиграла пермскому «Молоту» 2-3.

Житель Тамбова убил парня бывшей подруги и изнасиловал её

Вчера, 09:28
0
Взят под арест житель города Тамбова, обвиняемый в совершении нескольких преступлений в убийстве и совершении насильственных преступлений сексуального характера.

В Тамбове прошло заседание Координационного совета по вопросам экологии

Вчера, 09:10
0
На днях в администрации Тамбовской области состоялось заседание Координационного совета по вопросам экологии. На заседании рассмотрены актуальные вопросы экологической повестки региона — совершенствование системы обращения с отходами, а также эффективность работы очистных сооружений.

В Тамбовской области проходит голосование на референдумах о присоединении Донбасса

25 сентября 2022
0
В Тамбовской области организовано четыре избирательных участках для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины, которые в настоящий момент проживают в нашем регионе. Желающие могут проголосовать на референдумах о присоединении Донбасса.

Администрация Тамбова не может продать исторические здания

25 сентября 2022
0
Городские власти безуспешно пытаются продать объект культурного наследия дом коллекционера Николая Никифорова площадью 315 квадратных метров и земельный участок под ним за 4,3 миллиона рублей.

ФК «Спартак» выиграл матч против «Кванта»

24 сентября 2022
0
Тамбовский клуб «Спартак» одержал победу в игре против «Кванта» из Обнинска. Денис Скрыпников из «Спартака» открыл счёт и забил единственный гол в этой игре.

Замглавы области Лидия Бакуменко отправлена в отставку

24 сентября 2022
0
Заместитель главы Тамбовской области Лидия Бакуменко, курирующая агропромышленный комплекс ушла в отставку.

В Тамбовской области состоялось первенство по русской лапте

23 сентября 2022
0
На днях завершились региональные соревнования по русской лапте. В первый день спортсмены встретились на территории Никифоровского района, а затем сыграли в Бондарском районе.

Специалисты АО «ТОСК» начали отключать должников за электричество дистанционно

23 сентября 2022
0
Теперь для того, чтобы отключить у неплательщика электричество не нужно «обрезать провода». Благодаря «умным» счетчикам и современным технологиям, это можно сделать дистанционно.

В Тамбове ремонтируют асфальтовые дороги цементом

23 сентября 2022
0
Провал асфальта на пешеходном переходе по улице Комиссара Московского в районе памятника офицеру Отечества в Тамбове заделали цементом. При этом дорогу отремонтировали несколько лет назад в рамках национального проекта.

До 25 сентября продлили отключение горячей воды в 70 многоэтажках

22 сентября 2022
0
В рамках ремонтных работ по замене изношенных коммунальных сетей принято решение продлить отключение горячей воды в 70 многоквартирных домах города Тамбова в районе Комсомольской площади.

В Тамбове заработала «горячая линия» по вопросам военной службы

22 сентября 2022
0
В рамках реализации Указа Президента РФ в Тамбове запустили «горячую линию» по вопросам, связанным с отбором кандидатов на военную службу в рядaх ВС РФ.

Тамбовщина отмечена в числе лучших по оказанию услуг в сфере занятости населению

22 сентября 2022
0
Министерство труда России отметило Тамбовскую область в числе лучших регионов страны по оказанию услуг в сфере занятости населению.

В Тамбове строителю «народной плотины» «шьют» еще одно уголовное дело

21 сентября 2022
0
Тамбовскому предпринимателю Александру Романову, построившему на свои собственные средства плотину в Пригородном лесу, могут предъявить обвинения по новому уголовному делу. Как пишет "ПроТамбов", сейчас возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений), в рамках

Прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова выявлены факты незаконного использования муниципального имущества

20 сентября 2022
0
Прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова проведена проверка соблюдения законодательства при использовании муниципального имущества.

РСХБ презентовал банковские продукты на фестивале «День садовода»

19 сентября 2022
0
16 сентября в Мичуринске открылась выставка «День садовода - 2022». На площадке масштабного агрономического события собрались садоводы и учёные из разных уголков страны. В мероприятии приняли участие представители Тамбовского регионального филиала Россельхозбанка.

ФК «Спартак» сыграл вничью с рязанской командой

19 сентября 2022
0
Вчера тамбовский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с ФК «Рязань». Игра закончилась со счетом: 2-2. Вначале было преимущество у нашей команды, но в ходе игры рязанцы сравняли счет.
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, бюджет, Влад Федоров, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги