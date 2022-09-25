|
Прокуратура требует уволить очередного замглавы администрации Мичуринска
Сегодня, 10:16
Комментариев: 0
Версия для печати
По информации прокуратуры по результатам рассмотрения представлений прокуратуры о несоблюдении заместителем главы города на протяжении 2020-2022 гг. требований к предотвращению и урегулированию конфликта интересов главой города Мичуринска вынесено распоряжение об объявлении чиновнику выговора.
В тоже время прокуратура заявила, что выговор не соотносится с допущенными нарушениями со стороны чиновника. Заместитель главы администрации города, который курировал сферу торговли обращался к предпринимателю за просьбами оказать услуги для своей матери. При этом предприниматель находился в сфере влияния высокопоставленного чиновника, поскольку он выделял места для торговли.
Прокурор города не согласился с назначенным чиновнику наказанием в виде выговора и обратился в суд с административным исковым заявлением, в котором поставил вопрос об изменении формулировки распоряжения о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора на увольнение.
Ранее прокуратура добилась отставки другого заместителя главы администрации Мичуринска Марины Самылиной.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.