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Юрия Зарапина оставили в СИЗО до конца октября
Сегодня, 16:15
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Тамбовский областной суд поддержал вердикт суда первой инстанции, который продлил нахождение в СИЗО экс-заместителю главы администрации города Тамбова Юрию Зарапину до конца октября текущего года. Решения было принято, несмотря на то, что Юрий Зарапин полностью возместил причиненный ущерб.
Юрия Зарапина обвиняют в двух эпизодах мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно в том, что с июня по ноябрь 2018-го года и с мая по ноябрь 2020-го года должностное лицо вместе с директором одной из строительных фирм похитил 5,5 миллионов рублей, выделенных из бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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