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Записи с заседаний Тамбовской городской Думы продолжают исчезать
Очередная запись заседания Тамбовской городской Думы исчезла с официального канала Думы на YouTube. В частности, сейчас пользователи сети интернет не могут ознакомиться с заседанием гордумы от сентября и октября.
«ПроТамбову» в пресс-службе Тамбовской городской Думы пояснили, что трансляция в сети Интернет обеспечивается при наличии технической возможности, и повторы не предусмотрены. Хотя речь идет не о повторе, а о размещении записи в сети интернет. Ранее все заседания гордумы размещались на канале YouTube.
Стоит отметить, что последние заседания гордумы отличались жаркими дебатами по обсуждению актуальных городских вопросов.
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Очередная запись заседания Тамбовской городской Думы исчезла с официального канала Думы на YouTube. В частности, сейчас пользователи сети интернет не могут ознакомиться с заседанием гордумы от сентября и октября.
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