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Депутаты гордумы проигнорировали заседание
Сегодня, 12:57
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Сегодня должно было состояться 75-ое внеочередное заседание Тамбовской городской Думы VI созыва. В повестку заседания были включены вопросы о досрочном прекращении полномочий четырех депутатов Думы, но заседание не состоялось, поскольку большинство депутатов проигнорировали его.
«Заседание было назначено на 10 часов. По истечению часа кворум не был обеспечен. В соответствии с частью 1 статьи 17 Регламента городской Думы 75-ое внеочередное заседание перенесено», - сообщает сайт гордумы.
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