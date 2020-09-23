Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Бди!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Журналисты проведут расследование насчет строительства школы в Мичуринске

Дело по Александру Боброва направлено на новое рассмотрение

Сегодня Александр Никитин вступит в должность

Эксперты: в Тамбовской области должен был быть второй тур выборов

Александр Никитин победил на выборах губернатора

В Тамбовской области сняли практически все коронавирусные ограничения

Тамбовскую область посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Горожан не пустили на отчет главы города Тамбова

«Дело Кривенко» на контроле следственного комитета по Тамбовской области

В Тамбовской области идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов

«Минченко консалтинг»: в Тамбовской области возможен второй тур губернаторских выборов

Минкульт выявил нарушения в охране тамбовских объектов культурного наследия

» » Депутаты гордумы проигнорировали заседание

Депутаты гордумы проигнорировали заседание

Сегодня, 12:57
Комментариев: 0
Версия для печати
Депутаты гордумы проигнорировали заседание Сегодня должно было состояться 75-ое внеочередное заседание Тамбовской городской Думы VI созыва. В повестку заседания были включены вопросы о досрочном прекращении полномочий четырех депутатов Думы, но заседание не состоялось, поскольку большинство депутатов проигнорировали его.

«Заседание было назначено на 10 часов. По истечению часа кворум не был обеспечен. В соответствии с частью 1 статьи 17 Регламента городской Думы 75-ое внеочередное заседание перенесено», - сообщает сайт гордумы.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

На заседании гордумы депутаты обсудили предложение о самороспуске

Депутаты гордумы выступили против позиции горожан

Состоялось заседание молодых депутатов Тамбовской области

Последнее заседание Тамбовской городской Думы прогуляли 12 депутатов

Состоялось внеочередное заседание городской Думы

Четырех депутатов гордумы хотят лишить мандатов



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Депутаты гордумы проигнорировали заседание

Сегодня, 12:57
0
Сегодня должно было состояться 75-ое внеочередное заседание Тамбовской городской Думы VI созыва.

Два депутата областной Думы решили перейти в городскую Думу

Сегодня, 12:54
0
Сегодня на заседании Тамбовской областной Думы было принято решение о прекращении полномочий депутатов Александра Орионова и Константина Черкасова, которые по решению партии «Единая Россия» переходят в Тамбовскую городскую Думу.

В центре Тамбова в аварии разбился 38-летний мужчина

Сегодня, 12:45
0
Сегодня ночью в Тамбове в результате ДТП разбился 38-летний мужчина. Мужчина за рулём отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, въехав в фонарный столб.

За загрязнение канализационными стоками реки Цны оштрафована администрация Тамбова

Сегодня, 12:40
0
По результатам проверки органов прокуратуры за загрязнение канализационными стоками реки Цны к административной ответственности привлечена администрация города Тамбова.

Журналисты проведут расследование насчет строительства школы в Мичуринске

Вчера, 15:53
0
В Мичуринском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Квадр» Олега Коронцевича, которого обвиняют в совершении преступления по ст. 201 ч.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями). «Квадр» выступала субподрядчиком при строительстве школы в

Четырех депутатов гордумы хотят лишить мандатов

Вчера, 13:54
0
Уже завтра на внеочередном заседании Тамбовской городской Думы будет рассмотрен вопрос о лишении четырех депутатов Тамбовской городской Думы полномочий.

Сроки ремонта моста на ул. Базарной могут уйти в затяг

Вчера, 09:25
0
На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Тамбовской областной Думы депутаты обсудили вопрос ремонта мостового сооружения на ул. Базарной в городе Тамбове.

«Тамбов» может переехать в Саранск

Вчера, 09:16
0
Власти республики Мордовия планируют возродить профессиональный футбол и рассматривают вариант, при котором ФК «Тамбов» переедет в Саранск на постоянную основу.

В области ужесточат контроль за ношением масок

Вчера, 09:08
0
Заместитель главы администрации Тамбовской области Наталья Астафьева во время заседания комитета по подготовке к пандемии гриппа и ОРВИ призвала все компетентные службы усилить контроль за ношением масок в общественных местах.

Стартовала кампания по вакцинации населения от COVID-19

23 сентября 2020
0
В Тамбовской области стартовала кампания по вакцинации жителей региона от COVID-19.

В Тамбове перекрыли две улицы

23 сентября 2020
0
С 22 по 30 сентября будет прекращено движение транспорта по ул. Пушкарская и Лысогорская в городе Тамбове.

Растет число заболевших коронавирусом

23 сентября 2020
0
Изо дня в день в Тамбовской области растет число заболевших коронавирусом. Если вначале сентября суточный прирост не превышал 30 человек, то сейчас он достигает 40 человек в сутки.

32 школы и 7 садов частично переведены на дистанционное обучение

22 сентября 2020
0
В Тамбовской области уже 32 школы и 7 садов частично переведены на дистанционное обучение.

В ДТП под Тамбовом погибло три человека

22 сентября 2020
0
В 06.40 22.09.2020 г. в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области от оперативного дежурного ДДС области, поступила информация о ДТП, произошедшем в Тамбовском районе на 192 км трассы Р-193 «Тамбов - Воронеж», вблизи н.п. Орловка.

Дело по Александру Боброва направлено на новое рассмотрение

22 сентября 2020
0
Второй кассационный суд принял решение отправить уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва на новое рассмотрение.

ФК «Тамбов» проиграл «Локомотиву»

21 сентября 2020
0
В восьмом туре на стадионе «РЖД Арена» в Москве встретились ФК «Тамбов» проиграл «Локомотиву».

При Александре Никитине население Тамбовской области сократилось на 50 тысяч человек

21 сентября 2020
0
Сегодня, 21 сентября, в Тамбове прошла церемония вступления Александра Никитина в должность главы региона.

Сегодня Александр Никитин вступит в должность

21 сентября 2020
0
Сегодня состоится церемония вступления в должность главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Все желающие смогут наблюдать за ней в режиме онлайн на официальный сайт администрации области.

В доме - интернате для ветеранов войны и труда открыт обсерватор

21 сентября 2020
0
С весны из-за пандемии коронавирусной инфекции, дома-интернаты в нашем регионе были закрыты на карантин.

В Тамбове прошла акция под девизом: «Никитин – не наш губернатор!»

20 сентября 2020
0
19 сентября в городе Тамбове на площади у памятника Зое Космодемьянской прошло собрание, организованное местным отделением КПРФ, на котором были обсуждены вопросы, связанные с итогами выборов главы администрации Тамбовской области.

Александр Никитин потерял 30% на выборах в Тамбове

19 сентября 2020
0
В 2020 году действующий Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во второй раз победил на выборах, но уровень его поддержки заметно снизился. Сильнее всего рейтинг Никитина упал в Тамбове.
Copyrights © 2002-2020
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, блокада, Влад Федоров, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, коррупция, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги