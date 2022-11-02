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Дорожное движение на тамбовской набережной прекратят на полгода
С 14 ноября этого года в Тамбове ограничат дорожное движение на улице Набережной. Ехать будет запрещено на участках от дома 26/1 до 28, и от 34 до 1.
Администрация города отмечает, что мера причина ради безопасности граждан. Дорожное движение прекращается в связи с работами по ремонту местного канализационного коллектора.
Проект организации движения разработает ООО "РКС-Тамбов". Его специалисты также обозначат маршруты объезда знаками и ограждениями.
Фото: Instagram / blacklist_orsha
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