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В Тамбове мусорную площадку засыпали щебнем
Инцидент произошел сегодня во дворе на Красноармейской, 13 в Тамбове. Неизвестные завалили щебнем контейнерную площадку десятиподъездного дома. При этом сами контейнеры оказались повалены. Из-за этого жители близлежащих домов, в том числе дома №13 по Красноармейской, не могли нормально выбросить мусор, а мусоровоз не мог подъехать к контейнерам. Во дворе по данному адресу проводятся работы по благоустройству, поэтому щебень на площадку, вероятно, выгрузил подрядчик.
Зачастую случается так, что жители оставляют возле контейнерных площадок свои автомобили, чем затрудняют работу регионального оператора по обращению с ТКО, но этот случай можно назвать неординарным.- В связи со сложившейся ситуацией мы обращаемся ко всем, кто причастен к проведению каких-либо работ вблизи мест сбора ТКО, с просьбой не бросать щебень на площадку и рядом с ней, да и вообще каким-либо образом не саботировать работу регионального оператора,
— попросил в АО "ТСК".
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Инцидент произошел сегодня во дворе на Красноармейской, 13 в Тамбове. Неизвестные завалили щебнем контейнерную площадку десятиподъездного дома. При этом сами контейнеры оказались повалены. Из-за этого жители близлежащих домов, в том числе дома №13 по Красноармейской, не могли нормально выбросить
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