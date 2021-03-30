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» » Площадку около автовокзала в Тамбове облюбовали стритрейсеры

Площадку около автовокзала в Тамбове облюбовали стритрейсеры

Вчера, 10:18
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Площадку около автовокзала в Тамбове облюбовали стритрейсерыДорожная инспекция, администрация города и собственник территории около автовокзала «Северный» решают, как изменить дорожное движение на рассматриваемой площадке. В адрес властей поступают жалобы от граждан, что площадку облюбовали стритрейсеры, которые создают аварийно опасные ситуации, организуют в ночное время несанкционированные гонки.

Собственники территории планирует за свой счет провести работы, чтобы реорганизовать движение на парковке.
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