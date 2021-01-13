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Тамбовчане просят вернуть ярмарку в районе «северного» автовокзала
Жители города Тамбова просят властей вернуть ярмарку в районе «северного» автовокзала на прежнее место. «Молодые семьи тоже с удовольствием приобретают здесь продукты. До недавнего времени торговые ряды располагались на площади за DM маркетом. Но как только открыли ТЦ "Апельсин", ярмарку отправили на маленький пятачок вдоль улицы Пролетарская, совсем рядом с проезжей частью, а движение здесь очень насыщенное. Насыпали под ноги щебёнку - вот и всё благоустройство. Здесь же въезжают автобусы на автовокзал , производят высадку пассажиров. Можно вполне оказаться под их колесами», -
отмечают горожане.
По информации администрации города Тамбова в настоящее время ярмарка перенесена организатором на новую площадку, которая находится недалеко от привычного места. При этом количество торгующих по указанному адресу достигает 35 человек.
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Жители города Тамбова просят властей вернуть ярмарку в районе «северного» автовокзала на прежнее место.
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