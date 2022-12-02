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Многодетные семьи Тамбовского района жалуются на проблемы со школьным автобусом
Сегодня, 07:52
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В пригороде Тамбова располагается село Богословка Тамбовского района, где существует проблема со школьным автобусом. Многим детям, в том числе из многодетных семей приходится ходить в школу, идя пешком 2 км вслед за школьным автобусом. Это кажется абсурдным, но это реальность.
По словам родителей школьный автобус, который забирает детей малой вместительности, все дети туда не помещаются. Родители просили сделать дополнительный рейс, но в ответ им предлагают просто провожать своих детей так же пешком, хотя не все имеют такую возможность, когда отец работает, а мать занимается грудными детьми.
При этом дорога от дома до школы от некоторых домовладений составляет несколько километров, местами отсутствует уличное освещение. Наступила зима, световой день очень короткий, погодные условия с каждым нём всё суровее.
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