В Тамбове снова обсуждают идею строительства «кремля» 0 По информации канала «Тамбовский репортер» проект «тамбовского кремля», якобы согласован на всех уровнях, а значит возможна его реализация в жизнь.

Многодетные семьи Тамбовского района жалуются на проблемы со школьным автобусом 0 В пригороде Тамбова располагается село Богословка Тамбовского района, где существует проблема со школьным автобусом. Многим детям, в том числе из многодетных семей приходится ходить в школу, идя пешком 2 км вслед за школьным автобусом. Это кажется абсурдным, но это реальность.

Первая школа по концессии: на новое учреждения направят 3 миллиарда рублей 0 Гендиректор управляющей компании ООО «Двадцать шестая концессионная компания «Просвещение»» Алексей Шаповалов подписал соглашение с Главой Тамбовской области Максимом Егоровым. Согласно документу, по концессии будет построена школа в тамбовском микрорайоне «Майский».

До конца месяца в Тамбове установят почти 600 контейнеров для раздельного сбора мусора 0 В регионе распространяется система раздельного сбора мусора. Так, до конца декабря в Тамбове установят более 580 ёмкостей для одновременного складирования бумаги, стекла, пластика или металла.

Четвёртый месяц студенты МичГАУ не получают стипендию 0 Появляются все новые и новые жалобы от студентов МичГАУ, которые просят выплатить им стипендии.

Неприличная фраза сотрудника из «Пассажирских перевозок» вызвала общественный резонанс 0 Репост цитаты «И рукою ж*пу вытирать!…» одного из тамбовских чиновников вызвал общественный резонанс. Именно такой ответ дал представитель МБУ «Пассажирские перевозки» на фразу горожанина «Скоро пешком все будут ходить».

Московская организация продаст тамбовский механосборочный цех на аукционе 0 В Тамбове выставили на открытый аукцион механосборочный цех на Советской, 194, находящийся напротив «Ашана». Площадь объекта – 24,2 тысячи квадратных метров, земельного участка – 28,1 тысячи квадратных метров.

Возможное банкротство ТОГУП «ТУК» потянет за собой цепную реакцию в отношении «дочерних» предприятий 0 ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» в ближайшей перспективе может уйти в процедуру банкротства. Кредитор - ТОГУП «Комбинат школьного питания» заявил о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Ранее о подобных намерениях заявил ПАО «Сбербанк»

«Сабуровский комбинат хлебопродуктов» приобрёл петербургскую «Мельницу Кирова» 0 «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» приобрёл «Ленинградский мельничный комбинат им. Кирова». Укрупнения тамбовского предприятия достигло благодаря сделке с «Аладушкин групп». Напомним, Сабуровский комбинат - один из крупнейших производителей муки в России.

Новые улицы Тамбова назовут в честь выдающихся фронтовиков 0 На очередном заседании 30 ноября Тамбовская городская Дума одобрила названия для двух новых улиц в перспективной застройке. Эти территории получат имена заслуженных фронтовиков региона - Александра Боднара и Якова Крейзера.

По ООО «КомЭк» возбудили новое уголовное дело 0 Как сообщает «Блокнот Тамбов», возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства, в котором фигурирует ООО «КомЭк». В правоохранительных органах уточнили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту совершения преступления. Выяснилось, что ООО «КомЭк» несколько лет

Большинство депутатов гордумы Тамбова поддержали присоединение трёх сельсоветов 0 На заседании Тамбовской городской думы 30 ноября большинство депутатов проголосовало за присоединение к областному центру Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсоветов. С такой идеей представители властей выступали в октябре 2022 года, после чего местные жители формально её «поддержали».

«Тамбовгортранс» продаст 8,5 тонн проводов троллейбусной сети 0 На заседании Тамбовской городской думы 30 ноября депутаты разрешили МУП «Тамбовгортранс» выставить на торги 8,5 тонн проводов троллейбусной сети. За лот рассчитывают получить минимум 2,8 миллиона рублей – примерно 330 рублей за килограмм.

Шесть лучших студентов Мичуринского ГАУ получили сертификаты на именные стипендии от Россельхозбанка 0 Шесть учащихся Мичуринского ГАУ, продемонстрировавших отличные результаты в учебе, активно занимающихся научной деятельностью, а также участвующих в культурной и общественной жизни аграрного вуза, получили сертификаты на именные стипендии. Вручение состоялось в рамках мероприятия, посвященному Дню

Виктор Скрипка стал новым замглавы администрации Тамбова 0 В администрации Тамбова назначали нового первого замглавы администрации города. Им стад Виктор Скрипка, до этого занимавший пост первого замглавы администрации Тамбовского района.

Тамбовская гордума рассмотрит новый проект правил благоустройства 0 В среду, 30 ноября, Тамбовская гордума рассмотрит новый проект правил благоустройства. Напомним, план прошлого года привёл к прекращению уборки дворов: город переложил свои обязанности на управляющие компании. Поэтому в итоге расчистку местности пришлось проводить горожанам.

«Стратегические партнеры»: Россельхозбанк провел встречу с членами АККОР Тамбовской области 0 В Тамбовском филиале Россельхозбанка прошла встреча членов региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и руководства филиала.

В Тамбове прошло награждение победителей всероссийского конкурса «Семья года» 0 Глава региона Максим Егоров наградил тамбовских женщин и поздравил их с Днём матери. Мероприятие прошло в учебном театре Державинского университета.

После вмешательства прокуратуры в Сампурском районе появятся необходимые лекарства 0 Прокуратурой Сампурского района проведена проверка по жалобе местной жительницы по вопросу отсутствия лекарственных препаратов для реализации населению в фельдшерско-акушерских пунктах ТОГБУЗ «Сампурская ЦРБ» в с. Понзари, с. Серединовка, с. Верхоценье Сампурского района.

В центре Тамбова разберут контактную троллейбусную сеть 0 Недавно горадминистрация Тамбова и общественники проинспектировали троллейбусные сети - в частности, на улице Базарная. После проверки они решили разобрать контактную сеть в центре Тамбова, а также заменить световые опоры в период 2023-2024 годов.