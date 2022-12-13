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Около приюта для животных «Доброе сердце» нашли пакет с едва живой обледеневшей кошкой
Сегодня, 08:51
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В Тамбове 13 декабря волонтёры приюта «Доброе сердце» проводили обычные утренние работы: уборку, кормление животных и смену собак на выгуле. Через некоторое время работники обнаружили страшную находку: пакет с обледеневшей, полумёртвой кошкой.
Поначалу пакет приняли за посылку с едой для животных приюта – в учреждение иногда поступают такие безвозмездные подарки. Кошка не издавала звуков, и именно поэтому её не заметили ни собаки, ни люди.
Волонтёр Людмила Заворыкина отметила, что найденное животное – домашнее, крупное и животное. Работники «Доброго сердца» были шокированы жестокостью тех, кто оставил умирать беззащитное существо – и сейчас делают всё возможное для заботы о кошке.
Сейчас она находится в состоянии стресса. Информации о пропавшей кошке на сайтах объявлений найдено не было – поэтому остаётся неизвестным, как и почему животное оказалось на волосок от гибели.
Отметим, уголовная ответственность за жестокое обращение с животными предусмотрена 245 статья Уголовного Кодекса РФ. Виновных ждёт наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.
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