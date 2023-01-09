|
|
Проект строительства «тамбовского кремля» не обсуждается в органах власти
Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову пришел ответ из управления по государственной охране объектов культурного наследия по Тамбовской области о возможном строительстве белокаменного «тамбовского кремля».
Согласно позиции госоргана: «запрещается установка прозрачных ограждений высотой более 1,5 метров и всех видов глухого ограждения…».
Таким образом, шестиметровые белокаменные стены вокруг Казанского монастыря в Тамбове стали бы не «символом духовной необоримости», а нарушением требований по охране объектов культурного наследия.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову пришел ответ из управления по государственной охране объектов культурного наследия по Тамбовской области о возможном строительстве белокаменного «тамбовского кремля».
В Правительстве Тамбовской области назначили новых руководителей региональных ведомств. В большинстве случаев, произошло простое переименование начальников управлений в министров.
По информации областного УФАС России, ООО «Нететранс-Тамбов», ООО «Промторг», ООО «Премиумторг» и ООО «Эко» нарушили антимонопольное законодательство. Эти четыре организации заключили картельное соглашение, чтобы контролировать на торгах цены на горюче-смазочные материалы.
Прокуратурой Токарёвского района Тамбовской области проведена проверка по фактам нарушения со стороны ОАО «Токарёвская птицефабрика» действующего законодательства, изложенным в заявлении Тамбовской региональной экологической общественной организации имени В.И. Мичурина.
По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Тамбовская область вошла в топ-10 антирейтинга регионов России по активному пользованию Интернета. Так, в области только 67% жителей старше 15 лет часто проводят время в сети.
2 декабря Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях приняло решение передать здание военного комиссариата Тамбовского района из областной в федеральную собственность. Отметим, пятиэтажное строение находится в Тамбове на Докучаева, 30.
Вчера депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров встретился с жильцами домов № 1 и 3 по пр. Энергетиков, которые с конца прошлого года страдают от жуткого испарения, идущего из подвалов домов. Долгие годы из-за бездействия властей, которые не могут решить проблему подтопления, они
Тамбов вновь стал участником всероссийской экоакции «Ёлки, палки и щепа». Благодаря этому сотни тысяч ёлок с праздников будут отправлены не на свалку, а для подкорма растений и подстилок животным в зоопарках, приютах и конюшнях.
7 декабря уровень воды реки Арженка в Рассказово продолжил падать. Напомним, ранее повышение уровня произошло из-за аномальной для зимы жары. Сейчас толщина льда у края берега – больше 10 километров.
На перекрёстке в селе Татаново Тамбовского района сделали регулируемый пешеходный переход. Новую зону оснастили светофорами, кнопкой вызова зелёного света и дорожными знаками.
По сообщению ГУ МЧС России по Тамбовской области (поступившему 6 января в 19:00), в Мичуринском районе затопило участок дороги. Из-за таяния снега вода в реке Воронеж поднялась у посёлков Лесохимучасток и Старая Казинка.
В конце уходящего года администрация города Тамбова приняла решение расторгнуть контракт на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Советская на участке от ул. М. Горького до Комсомольской с ООО «Строй НЭС-АБ», подрядчик не завершил работы в срок.
Полиция в Мичуринске изъяла из незаконного оборота более 11,6 тысяч пачек контрафактных сигарет. Этим товаром торговал 57-летний мужчина в павильоне на улице Филиппова.
В 2023 году в Тамбовской области планируют в 1,5 раза увеличить производство овощей закрытого грунта, таких как томаты, черри, баклажаны, огурцы, перец и зеленные культуры. Фермеры уже приступили к закладке нового урожая.
Весной 2023 года в регионе стартует цикл мероприятий, посвящённых 160-летию со дня рождения академика В. И. Вернадского (6+). Напомним, Владимир Иванович был одним из представителей русского космизма, а также основателем научных школ минералогии и геохимии, основателем биогеохимии, создателем
В связи с предстоящим празднованием Рождества Христова в Тамбове временно ограничат движение транспорта.
На конец недели в Тамбовской области прогнозируют морозы выше 20°C. Вследствие этого главы муниципалитетов, руководители коммунальных служб и управляющих компаний, а также ресурсопоставщики приступают к непрерывному мониторингу своей работы.
В 2023 году в областном центре продолжат капремонт ТГМПИ имени Рахманинова (здание построено в 1903 году, с 1974 года – объект культурного наследия). На работы выделят более 86 миллионов рублей из регионального бюджета. Подрядчик – зарегистрированная в Тамбове ООО «Стройпремьер-Сервис».
Мичуринское местное отделение общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» под руководством Волкова Игоря Ивановича подвело итоги работы за 2022 год.
В декабре студенты МичГАУ наконец, смогли получить стипендию и социальные выплаты, которые с сентября прошлого года не выплачивались в связи с переходом вуза из-за смены учредителя.
29 декабря тамбовская областная библиотека имени Пушкина провела ежегодный литературный бал «Зимняя сказка». Организатором мероприятия, посвящённому немецкому поэту Гейне, выступило литературное кафе «Пушкинский чердак» (12+).