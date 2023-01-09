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Проект строительства «тамбовского кремля» не обсуждается в органах власти

Сегодня, 12:05
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Проект строительства «тамбовского кремля» не обсуждается в органах власти Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову пришел ответ из управления по государственной охране объектов культурного наследия по Тамбовской области о возможном строительстве белокаменного «тамбовского кремля».

Согласно позиции госоргана: «запрещается установка прозрачных ограждений высотой более 1,5 метров и всех видов глухого ограждения…».

Таким образом, шестиметровые белокаменные стены вокруг Казанского монастыря в Тамбове стали бы не «символом духовной необоримости», а нарушением требований по охране объектов культурного наследия.
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Проект строительства «тамбовского кремля» не обсуждается в органах власти

Сегодня, 12:05
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