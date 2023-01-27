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Уборка дворов в Тамбове может софинансироваться за счет бюджета
Сегодня, 09:50
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Второй год подряд власти Тамбова убеждают горожан в том, что убирать муниципальную землю вокруг многоквартирных домов должны горожане, а не город, поскольку об этом говорит закон.
В комитете региональной политики и местного самоуправления Государственной Думы на обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова пояснили, что уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего имущества в рамках ЖК РФ, должна осуществляться не жильцами домов, а собственниками земель.
В свою очередь возможно возложить на горожан обязанность по содержанию прилегающей территории, но формы, объём участия и границы участков определяются органами местного самоуправления. Кроме того, закон не запрещает возможность софинансирования работ за счет средств бюджета.
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