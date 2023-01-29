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БК «Тамбов» обыграл подмосковные «Химки»
Вчера на баскетбольном матче, который состоялся в СТЦ «Тамбов» наша команда БК «Тамбов» обыграла команду «Химки» из Московской области.
Игра была сложной, некоторое время гости опережали по очкам. Но под оглушительный шум болельщиков «Тамбов» отбился в защите. Матч завершился со счётом 72:62.
Следующая игра состоится 1 февраля.
Фото: БК «Тамбов»
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Вчера на баскетбольном матче, который состоялся в СТЦ «Тамбов» наша команда БК «Тамбов» обыграла команду «Химки» из Московской области.
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