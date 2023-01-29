БК «Тамбов» обыграл подмосковные «Химки» 0 Вчера на баскетбольном матче, который состоялся в СТЦ «Тамбов» наша команда БК «Тамбов» обыграла команду «Химки» из Московской области.

В Тамбовской области ухудшится ситуация на дорогах 0 По информации ГУ МЧС по Тамбовской области в ближайшие часы в нашем регионе ожидается ухудшение погодных условий. В частности ожидается гололед, который сохранится в течение всего дня.

Впервые в Тамбовской области прошли зимние соревнования по дрифту 0 В минувшие выходные на Тамбовщине прошел открытый Кубок области по автомобильному спорту в дисциплине «дрифт». Участников соревнований приветствовал Глава региона Максим Егоров.

Китайские новогодние песни, игры и мифы: тамбовчане отметили праздник Чуньцзе 0 В Тамбове в библиотеке имени Пушкина 28 января прошло масштабное празднование Чуньцзе – Китайского Нового года. Концерт, проведённый в честь этого фестиваля центром сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» и региональным отделением ОРКД, стал крупнейшим в Черноземье: его посетили около 200

Уборка дворов в Тамбове может софинансироваться за счет бюджета 0 Второй год подряд власти Тамбова убеждают горожан в том, что убирать муниципальную землю вокруг многоквартирных домов должны горожане, а не город, поскольку об этом говорит закон.

Мошенники маскируются под потенциальных работодателей 0 В тамбовском отделении Банка России предупредили о новой схеме мошенников – злоумышленники стали рассылать по электронной почте, через СМС или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем, легкими задачами. Зачастую это работа на

В Тамбовской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления 0 На выходных в Тамбовской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления - туман. При тумане возможно снижение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.

В Тамбове почли память жителей блокадного Ленинграда 0 27 января, Россия отмечает День снятия блокады Ленинграда в 1944 году, которая продлилась 872 дня. Глава региона Максим Егоров и рядовые горожане почтили память ленинградцев, возложив цветы к обелиску с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, к стеле города-героя Ленинграда.

На птицефабрике в Инжавинском районе работали нелегалы 0 Как сообщает издание «ПРАВО68» по итогам прокурорской проверки был выявлен факт того, что на Инжавинской птицефабрике работали иностранные граждане без соответствующих разрешений.

Россельхозбанк подвел итоги сельской ипотеки в Тамбовской области в 2022 году 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка в 2022 году выдал 36 кредитов по программе «Сельская ипотека» на сумму более 95,4 млн рублей. Всего с начала действия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (с весны 2020 года) 416 семей оформили в Россельхозбанке сельскую ипотеку на

Восстановлены права матери на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в большем размере 0 Прокуратурой Советского района г. Тамбова проведена проверка по обращению местной жительницы о нарушении ее прав при предоставлении мер социальной поддержки.

Центр «Белый Слон» и любители Востока отметят Китайский Новый год в библиотеке Пушкина 0 Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» приглашает всех жителей и гостей города Тамбова на совместное с Обществом российско-китайской дружбы мероприятие, посвящённое главному китайскому празднику — Чуньцзе (Китайскому Новому году), которое состоится в областной библиотеке

В 2022 году в регионе трудоустроено более 300 человек с ограниченными возможностями здоровья 0 В 2022 году в Тамбовской области при содействии органов службы занятости населения трудоустроено 313 человек с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в региональном Министерстве труда и занятости населения.

В Тамбове продолжают демонтировать самовольно установленные гаражи 0 В Тамбове по ул. Советская, 176/13 было демонтировано несколько самовольно установленных гаражей. Подобная работа ведётся городскими службами на постоянной основе. В 2022 году специалисты убрали свыше 20 незаконно установленных гаражей.

В Тамбовской области создадут более 1,3 тысячи мест дополнительного образования детей 0 В 25 образовательных организациях Тамбовской области создадут программы дополнительного образования детей по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование».

В школах Рассказово хотят вести систему распознавания лиц 0 В МБОУ СОШ №4 корпус 5 в городе Рассказово внедряют систему распознавания лиц. Именно там планируют поставить несколько турникетов, которые усилят безопасность в учреждении. Система искусственного интеллекта распознает сотрудников школы или ученика на основе лицевой биометрии и предоставляет

Удовлетворено 132 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении 0 Одно из направлений работы Тамбовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тамбовской области является участие в судебных заседаниях при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговоров.

Тамбовщина готовится к пожароопасному сезону 2023 года 0 В Тамбовской области полным ходом идёт подготовка к весенне-летнему пожароопасному сезону 2023 года.

По факту зверского убийства кота студентами возбуждено уголовное дело 0 По информации, опубликованной в социальных сетях, о жестоком обращении несовершеннолетних с домашним животным прокуратурой области организовано проведение проверочных мероприятий.

До конца года отменены плановые проверки земельного законодательства 0 До конца текущего года в Тамбовской области продлили мораторий на проведение плановых проверок в области земельного законодательства. Внеплановые проверки можно согласовать в прокуратуре на основании полученной информации, что действия лиц грубо нарушают законодательство или права граждан.