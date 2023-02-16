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В комнатах общежития строительного колледжа температуры была ниже установленной нормы

Вчера, 16:01
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В комнатах общежития строительного колледжа температуры была ниже установленной нормыПо итогам прокурорской проверки строительного колледжа в городе Тамбове выявлены серьезные нарушения. В частности, само здание общежития, где живут студенты и преподавательский состав, давно нуждается в капитальном ремонте. Среди проблем установлено, что в комнатах общежития температуры была ниже установленной нормы. Далеки от нормы и другие помещения колледжа.

В некоторых учебных помещениях на стенах наблюдается конденсат. По фактам выявленных нарушений районная прокуратура внесла представление в адрес администрации образовательного учреждения.
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В комнатах общежития строительного колледжа температуры была ниже установленной нормы

Вчера, 16:01
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По итогам прокурорской проверки строительного колледжа в городе Тамбове выявлены серьезные нарушения. В частности, само здание общежития, где живут студенты и преподавательский состав, давно нуждается в капитальном ремонте. Среди проблем установлено, что в комнатах общежития температуры была ниже

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