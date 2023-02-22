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Масленичные гуляния пройдут по всей Тамбовской области
Сегодня, 11:40
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В Тамбовской области чтят и уважают наследие и традиции родного края. Традиция отмечать масленицу широко и с размахом сохранилась и сегодня, поэтому праздничные мероприятия проходят во всех районах и городах области.
Ключевые мероприятия пройдут 26 февраля в Тамбове, Котовске, Мордовском, Мичуринском, Умётском, Мучкапском районах, Сосновском, Жердевском, Токаревском, Первомайском и других районах.
Кроме того, праздник отметят в тамбовской и рассказовской усадьбах Асеева. В программе: ретроэкскурсия с хозяйкой усадьбы, рассказ о дворянских традициях встречи Масленицы, угощение ароматным чаем и румяными блинами, масленичные колядки от фольклорного коллектива.
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