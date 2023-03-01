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В Тамбове скоро откроется вторая газовая заправка для общественного транспорта

Сегодня, 09:26
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В Тамбове скоро откроется вторая газовая заправка для общественного транспорта На территории бывшего троллейбусного депо на улице Чичканова в Тамбове построили вторую в областном центре заправку для транспорта на метановом топливе.

Важно отметить, что эта заправка предназначена для обслуживания муниципального общественного транспорта. На базе МУП «Тамбовгортранс» сейчас находится 60 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Из них около 40 ежедневно выходят на маршруты.

Автомобилисты полагают, что открытие станции для автобусов будет способствовать снижению нагрузки на заправку на ул. Никифоровская.
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