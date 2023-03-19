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Актёры московского ВГИКа покажут спектакль в Тамбове
Вначале апреля на базе Тамбовского молодежного театра выступят гости из Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова. Студенты государственного университета покажут тамбовскому зрителю два спектакля и проведут класс-концерт.
Так спектакль по пьесе Максима Горького «Васса Железнова» состоится 3 апреля в 18:30 (12+), а «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова будет представлена любителям театра 5 апреля в то же время (16+).
Фото: Тамбовский молодёжный театр
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