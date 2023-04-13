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» » В Тамбове ожидается мороз

В Тамбове ожидается мороз

Сегодня, 09:45
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В Тамбове ожидается мороз По прогнозу регионального гидрометцентра на 16 апреля, в Тамбове ожидается мороз до -4 градусов. В воскресенье в областном центре будет переменная облачность, а осадки преимущественно отсутствуют. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 9 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -2,-4 градусов, днем же температура поднимется до +14 градусов.
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ОБЛАКО ТЕГОВ
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