|
|
В микрорайоне «Пехотка» в Тамбове хотят открыть модульный спортзал
Максим Егоров глава Тамбовской области, регулярно проводит еженедельные личные приёмы для граждан. На последнем приёме обратились жители Тамбова и Жердевки с разными проблемами.
Жители Тамбова выразили просьбу о возведении спорткомплекса в микрорайоне "Пехотка". Максим Егоров отметил, что этот объект может быть построен в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" ("Я выбираю спорт") в 2024 году или за счёт бюджетных средств области. Он поручил министерству спорта области разработать проект и сметную документацию для строительства модульного спортивного зала и запланировать его реализацию на следующий год. Предполагается, что стоимость работ и разработки документации составит около 120 миллионов рублей.
Фото: Алексей Бучнев ТОП68
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Максим Егоров глава Тамбовской области, регулярно проводит еженедельные личные приёмы для граждан. На последнем приёме обратились жители Тамбова и Жердевки с разными проблемами.
В Тамбовской областной научной библиотеке имени Пушкина сегодня было отмечено празднование Общероссийского Дня библиотек. Этот праздник был установлен Указом президента России 27 мая 1995 года и отмечается в память о дне основания первой государственной общедоступной библиотеки России в 1795 году,
Сегодня утром произошло возгорание двух жилых зданий, расположенных на улице Кронштадтская и Советская в Тамбове. По предварительным данным, никто не пострадал от этого происшествия.
28 мая в городском парке культуры и отдыха Тамбова будет отмечен День славянской письменности и культуры с разнообразной программой под названием "Славянский мир — исконные традиции". Посетителям будут предложены увлекательные мероприятия, включая концерт и этнические игровые станции (0+).
Последние несколько месяцев один индивидуальный предприниматель активно подает жалобы на госзакупки, как сообщается Тамбовским управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Общее количество поданных жалоб за период с февраля по май текущего года уже превышает тысячу. Не обошлось без
После рассмотрения прокурорского иска Котовским городским судом было признано, что местная администрация не проводила оценку состояния автодорог в течение трех лет, с 2021 по 2023 год. Конкретно речь идет об автомобильных дорогах на улицах Зеленая, Первомайская, Народная и Колхозная. Представители
4 июня в Тамбове состоится Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" (0+). Полумарафон - это легкоатлетическая дисциплина, в которой участники преодолевают дистанцию чуть более 21 километра, что в два раза меньше марафонской трассы. Обычно соревнования в этой беговой дисциплине проводятся на шоссе.
В текущем году планируется начало строительства школы на 1 100 мест в микрорайоне Бокино. Этот проект будет реализован в рамках частно-государственного партнёрства.
В Тамбове планируется провести реконструкцию публичной территории, расположенной на пересечении улиц Советской и Лермонтовской, на участке 57/11. Недавно в городе были объявлены результаты конкурса проектов для благоустройства данной общественной зоны.
Жителям Тамбова в возрасте до совершения 18 лет запрещается пребывать в определенных местах, которые могут негативно сказаться на их здоровье, физическом, интеллектуальном, психическом, духовном и моральном развитии.
Прокуратура Мучкапского района провела проверку по жалобе местных жителей, обратившихся на личный прием к заместителю прокурора области Сергею Долгих, о ненадлежащем состоянии автомобильной дороги на ул. Рабочая в р.п. Мучкапский.
Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора подало иск в суд против ОАО "Токаревская птицефабрика" (входит в ГАП "Ресурс" Виктора Наурузова), требуя возмещения значительного ущерба, вызванного загрязнением пруда, - сообщает «Абирег».
Военно – патриотическая работа с молодежью была и остается приоритетным направлением в деятельности Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Мы регулярно проводим встречи с ветеранами и очень надеемся, что их
На автотрассе в Сосновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Chevrolet Niva" потерял контроль над транспортным средством и совершил съезд с дороги в кювет.
В Тамбовской областной Думе рассмотрят предложенное изменение в законе о статусе депутатов Тамбовской областной Думы, касающееся системы оплаты труда помощников народных избранников. Законопроект был представлен комитетом по законодательству Тамбовской областной Думы с целью оптимизации этой
В Тамбове успешно завершается пятый этап реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". В ходе этого этапа было приобретено 14 из запланированных 82 квартир.
В Единой информационной системе "Закупки" появилось два новых уведомления о поиске организации, которая будет предоставлять кредитные услуги региону. Минфин Тамбовской области выступает в роли заказчика. Предложения о цене контракта будут приниматься до 24 мая, а результаты электронных аукционов
Планируется реставрация дома, который является памятником культурного наследия регионального значения, в городе Тамбове. Этот дом расположен по ул. Базарная/Куйбышева, д. 136/76.
В дежурной части Управления внутренних дел по городу Тамбову, отдела полиции №2, поступило заявление от жителя Тамбова. Пострадавший сообщил, что памятник был похищен с места захоронения его родственника.
"Компания-генератор "Квадра" приобрела на аукционе часть активов МУП "Тамбовинвестсервис". За сумму в 25 миллионов рублей были приобретены 108 единиц тепловых сетей, нежилое помещение площадью 127,5 квадратных метров и 4 теплообменника. Таким образом, начальная цена имущества организации-банкрота
В селе Новое Тарбеево Тамбовской области, состоялся яркий фестиваль под названием «Мичуринские яблони в цвету». Участников этого события тепло встретили на площадке Центра развития садоводства, названной в честь профессора Виктора Муханина.