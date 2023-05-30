В Тамбове пресекли деятельность ОПГ, которая занималась обналичиванием Комментариев: 0



По версии следствия, через банковские счета 246 фиктивных фирм было перемещено более трех миллиардов рублей. Доход группировки составил более 70 миллионов рублей. Расследование этого преступления было проведено сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Тамбовской области и Росфинмониторинга.



Было проведено около 70 обысков в офисах и местах проживания подозреваемых. Были изъяты компьютеры, печати, документация и другие материалы, служащие в качестве улик. Расследование также проводилось в других регионах, включая Белгородскую, Владимирскую, Вологодскую, Воронежскую, Липецкую, и Рязанскую области, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.



Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, по данному делу были возбуждены уголовные дела по статьям 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), которые в настоящее время объединены в одно производство. Расследование проводится Следственным управлением УМВД России по Тамбовской области.



Фото: пресс-служба регионального УМВД России В Тамбове была пресечена деятельность криминальной группировки, которую руководил лидер с привлечением 10 сообщников. Согласно предварительным данным, с января 2019 года по май 2022 года они занимались незаконными банковскими операциями, помогая индивидуальным предпринимателям и компаниям обналичивать деньги. За свои услуги подозреваемые взимали комиссию от 6% до 10%.По версии следствия, через банковские счета 246 фиктивных фирм было перемещено более трех миллиардов рублей. Доход группировки составил более 70 миллионов рублей. Расследование этого преступления было проведено сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Тамбовской области и Росфинмониторинга.Было проведено около 70 обысков в офисах и местах проживания подозреваемых. Были изъяты компьютеры, печати, документация и другие материалы, служащие в качестве улик. Расследование также проводилось в других регионах, включая Белгородскую, Владимирскую, Вологодскую, Воронежскую, Липецкую, и Рязанскую области, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, по данному делу были возбуждены уголовные дела по статьям 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), которые в настоящее время объединены в одно производство. Расследование проводится Следственным управлением УМВД России по Тамбовской области.Фото: пресс-служба регионального УМВД России



