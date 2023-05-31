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Тамбовская птицефабрика поставляла некачественную продукцию в Беларусь
Сегодня, 15:39
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Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси передал информацию Россельхознадзору о поставках некачественных продуктов в республику. В список таких продуктов входят мясо птицы, субпродукты, яйца, свинина, рыба, рыбная мука, соевой шрот и сыр. С начала текущего года было обнаружено, что 19 российских компаний были замешаны в подобных поставках.
Проведенные проверки показали наличие кишечной палочки в мясной продукции, при этом было обнаружено два случая такого нарушения. Кроме того, выявлено пять случаев присутствия листерии, три случая наличия сальмонеллы, два случая использования кокцидиостатиков и один случай обнаружения антибиотиков в продукции.
В ведомстве отмечают, что в отношении поставщиков были приняты ограничительные меры. Продукция производителей, допустивших нарушения, будет подвергнута более строгому лабораторному контролю. Тем не менее, с ноября 2022 года по январь 2023 года три российские компании находились под временными ограничениями со стороны белорусской ветеринарной службы, несмотря на предоставленные Россельхознадзором доказательства исправления нарушений.
В результате, под запрет попали филиал «Мясоптицекомбинат «Токарёвский» ОАО «Токарёвская птицефабрика», ООО «Брянский бройлер» и филиал Невинномысский ООО «Ставропольский бройлер». Две из трех компаний являются частью агропредприятий группы «Ресурс», которая постоянно находится под пристальным наблюдением контрольных органов.
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