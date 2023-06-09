В Тамбове прошел фестиваль духовых оркестров Комментариев: 0



Музыканты из разных городов России и ближнего зарубежья представили свои программы с уникальным колоритом, завлекая слушателей в мир музыки.



Уникальный подход стал неотъемлемой частью фестиваля, который проводится в Тамбове с 2012 года. В этом году музыканты оправдали ожидания зрителей. На гала-концерте оркестр Министерства обороны из столицы воссоздал неповторимую инструментальную атмосферу. Состав коллектива был многонациональным, и каждый музыкант вносил свои родные мотивы, под которые остальные музыканты играли. Во время исполнения «Косил Ясь конюшину» белорусские участники звучно изображали косарей на своих трубах, а тывинец заворожил слушателей своим уникальным горловым пением Хоомей.



Оркестр Михайловской военной артиллерийской академии из Санкт-Петербурга заслужил благодарность, исполнив композиции, посвященные разным городам России, такие как «Ах, Самара-городок», «Огней так много золотых» и «Вологда».



На гала-концерте было место не только для классической музыки и народных мотивов. Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка из Москвы исполнил популярную композицию группы «Мираж» - «Музыка нас связала», которую вся набережная воспела вместе с оркестром. А вместе с тамбовским солистом, оркестр из Донецка прозвучала бессмертная композиция Высоцкого о шахтерах - «Черное золото».



Фото: Алексей Бучнев «Притамбовье» В Тамбове завершился XI Международный фестиваль имени Агапкина и Шатрова с впечатляющим марш-парадом и гала-концертом, в которых приняли участие десятки духовых оркестров.Музыканты из разных городов России и ближнего зарубежья представили свои программы с уникальным колоритом, завлекая слушателей в мир музыки.Уникальный подход стал неотъемлемой частью фестиваля, который проводится в Тамбове с 2012 года. В этом году музыканты оправдали ожидания зрителей. На гала-концерте оркестр Министерства обороны из столицы воссоздал неповторимую инструментальную атмосферу. Состав коллектива был многонациональным, и каждый музыкант вносил свои родные мотивы, под которые остальные музыканты играли. Во время исполнения «Косил Ясь конюшину» белорусские участники звучно изображали косарей на своих трубах, а тывинец заворожил слушателей своим уникальным горловым пением Хоомей.Оркестр Михайловской военной артиллерийской академии из Санкт-Петербурга заслужил благодарность, исполнив композиции, посвященные разным городам России, такие как «Ах, Самара-городок», «Огней так много золотых» и «Вологда».На гала-концерте было место не только для классической музыки и народных мотивов. Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка из Москвы исполнил популярную композицию группы «Мираж» - «Музыка нас связала», которую вся набережная воспела вместе с оркестром. А вместе с тамбовским солистом, оркестр из Донецка прозвучала бессмертная композиция Высоцкого о шахтерах - «Черное золото».Фото: Алексей Бучнев «Притамбовье»



