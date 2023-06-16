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В Тамбове будут проходить информационно-разъяснительные встречи
Сегодня, 10:28
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На протяжении лета в Тамбове планируется провести более 50 информационно-разъяснительных встреч, которые будут организованы комитетом по делам горожан и связям с общественностью. На этих "зелёных площадках" (0+), жители города смогут задать свои вопросы специалистам из городской администрации и других организаций.
В июне площадки будут функционировать в следующих местах и датах:
20 июня: улица Астраханская, 263;
21 июня: улица Чичерина/Победы, 21/2;
21 июня: улица 1-я Полковая, 4,6;
22 июня: улица Бригадная, 51,49,45,43,41;
27 июня: улица Чичканова, 131;
28 июня: улица Карла Маркса, 178а;
29 июня: улица Рылеева, 55.
Начало встреч запланировано на 17:30. На этих встречах горожане будут иметь возможность обсудить такие вопросы, как благоустройство территорий, ремонт дорог, меры социальной поддержки, коммунальные услуги, основные права и возможности потребителей, работа городского пассажирского транспорта, профилактика правонарушений, пожарная безопасность и многие другие.
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