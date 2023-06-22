Ушел из жизни завкафедрой истории и философии ТГТУ Комментариев: 0



Анатолий Слезин родился 4 мая в городе Кирсанове. В 1984 году он с отличием закончил исторический факультет Тамбовского педагогического института. Он начал свою карьеру как корреспондент газеты "Ленинец" в Кирсанове, а затем стал редактором газеты "Народный учитель" в ТГПИ. С 1988 года он работал в Тамбовском институте культуры, и позднее перешел в ТГТУ. В 2000 году он успешно защитил свою докторскую диссертацию.



Анатолий Слезин является автором более 300 научных работ и 70 учебных и учебно-методических пособий. Под его редакцией были изданы сборники архивных документов, такие как "Общественно-политическая жизнь в Тамбовской области (1985-1991)" и "Детское движение в Тамбовском крае (1914-1945 гг.)".



Прощание с Анатолием Слезиным состоится 24 июня по адресу Фабричная 6 с 12:00 до 13:00. Для желающих проститься будет организован автобус от корпуса Д ТГТУ (Мичуринская, 112), который отправится в 11:30. Похороны Анатолия Слезина состоятся на Полынковском кладбище. В Тамбове скончался известный ученый-историк, профессор и доктор исторических наук Анатолий Слезин. Ему было 59 лет. Он занимал должность заведующего кафедрой "История и философия" в Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ) с 2001 года.Анатолий Слезин родился 4 мая в городе Кирсанове. В 1984 году он с отличием закончил исторический факультет Тамбовского педагогического института. Он начал свою карьеру как корреспондент газеты "Ленинец" в Кирсанове, а затем стал редактором газеты "Народный учитель" в ТГПИ. С 1988 года он работал в Тамбовском институте культуры, и позднее перешел в ТГТУ. В 2000 году он успешно защитил свою докторскую диссертацию.Анатолий Слезин является автором более 300 научных работ и 70 учебных и учебно-методических пособий. Под его редакцией были изданы сборники архивных документов, такие как "Общественно-политическая жизнь в Тамбовской области (1985-1991)" и "Детское движение в Тамбовском крае (1914-1945 гг.)".Прощание с Анатолием Слезиным состоится 24 июня по адресу Фабричная 6 с 12:00 до 13:00. Для желающих проститься будет организован автобус от корпуса Д ТГТУ (Мичуринская, 112), который отправится в 11:30. Похороны Анатолия Слезина состоятся на Полынковском кладбище.



