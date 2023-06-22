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» » Число пострадавших от взрыва на пороховом заводе в Котовске выросло до 14

Число пострадавших от взрыва на пороховом заводе в Котовске выросло до 14

Сегодня, 09:27
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Число пострадавших от взрыва на пороховом заводе в Котовске выросло до 14Согласно новым данным, в результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе пострадали 14 человек. Пятеро из них несчастным случаем погибли.

Четыре человека скончались непосредственно на месте происшествия, а еще один умер позже в больнице от полученных ран. Восемь пострадавших были немедленно оказаны медицинская помощь на месте происшествия, а шестеро из них были госпитализированы. Эту информацию предоставили представители правительства Тамбовской области.

Один из пациентов, у которого тяжелая травма головы, переведен из палаты реанимации Тамбовской больницы имени Архиепископа Луки. Два пациента получают лечение в отделении нейрохирургии, по одному находятся в хирургическом и ожоговом отделениях. Еще один пострадавший находится на лечении в городской больнице Котовска.

Напомним, что 20 июня в 14:10 экстренные службы получили сообщение о взрыве на Тамбовском пороховом заводе. Взрыв произошел в одном из заводских помещений во время проведения ремонтных работ. Причиной происшествия является человеческий фактор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований безопасности при проведении строительных работ.
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