|
Число пострадавших от взрыва на пороховом заводе в Котовске выросло до 14
Сегодня, 09:27
Комментариев: 0
Версия для печати
Согласно новым данным, в результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе пострадали 14 человек. Пятеро из них несчастным случаем погибли.
Четыре человека скончались непосредственно на месте происшествия, а еще один умер позже в больнице от полученных ран. Восемь пострадавших были немедленно оказаны медицинская помощь на месте происшествия, а шестеро из них были госпитализированы. Эту информацию предоставили представители правительства Тамбовской области.
Один из пациентов, у которого тяжелая травма головы, переведен из палаты реанимации Тамбовской больницы имени Архиепископа Луки. Два пациента получают лечение в отделении нейрохирургии, по одному находятся в хирургическом и ожоговом отделениях. Еще один пострадавший находится на лечении в городской больнице Котовска.
Напомним, что 20 июня в 14:10 экстренные службы получили сообщение о взрыве на Тамбовском пороховом заводе. Взрыв произошел в одном из заводских помещений во время проведения ремонтных работ. Причиной происшествия является человеческий фактор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований безопасности при проведении строительных работ.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.