Гендиректора УК «Новый век» будут судить Комментариев: 0



За период руководства УК «Новый век» многоквартирным домом на улице Мичуринской накопилось множество арбитражных дел, в которых компания выступала в качестве ответчика, а также было зарегистрировано множество исполнительных производств. Кроме того, лицензия была аннулирована, а в отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Согласно жильцам дома, фактическое управление им не осуществлялось.



УК «Новый век» накопила задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающие 1,7 миллиона рублей, без учета пени. В результате граждане, проживающие в доме и исполняющие свои коммунальные обязательства, оказались на грани лишения этих услуг. В связи с долгами газовое обслуживание дома было прекращено на 15 месяцев. Договор с специализированной организацией по обслуживанию лифта был расторгнут из-за невыплат, и теперь лифт не функционирует. В течение полугода дом «управлялся» без договора с собственниками помещений, и в этот период Янов собирал с жильцов плату за управление.



Деятельность УК «Новый век» вызывает множество вопросов не только к генеральному директору, но и к городской администрации, которую жильцы обвиняют в бездействии. Трудно объяснить, соблюдая законодательные нормы, как такая организация смогла выиграть конкурс на управление многоквартирным домом и получить все необходимые разрешения, включая паспорт на готовность к отопительному сезону. В Октябрьский районный суд города Тамбова поступили материалы уголовного дела в отношении Р.Н. Янова, генерального директора ООО Управляющая компания «Новый век». Суд будет рассматривать обвинения в злоупотреблении полномочиями по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.За период руководства УК «Новый век» многоквартирным домом на улице Мичуринской накопилось множество арбитражных дел, в которых компания выступала в качестве ответчика, а также было зарегистрировано множество исполнительных производств. Кроме того, лицензия была аннулирована, а в отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Согласно жильцам дома, фактическое управление им не осуществлялось.УК «Новый век» накопила задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающие 1,7 миллиона рублей, без учета пени. В результате граждане, проживающие в доме и исполняющие свои коммунальные обязательства, оказались на грани лишения этих услуг. В связи с долгами газовое обслуживание дома было прекращено на 15 месяцев. Договор с специализированной организацией по обслуживанию лифта был расторгнут из-за невыплат, и теперь лифт не функционирует. В течение полугода дом «управлялся» без договора с собственниками помещений, и в этот период Янов собирал с жильцов плату за управление.Деятельность УК «Новый век» вызывает множество вопросов не только к генеральному директору, но и к городской администрации, которую жильцы обвиняют в бездействии. Трудно объяснить, соблюдая законодательные нормы, как такая организация смогла выиграть конкурс на управление многоквартирным домом и получить все необходимые разрешения, включая паспорт на готовность к отопительному сезону.



