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Сельхозники готовятся к уборке урожая
По последней информации от Министерства сельского хозяйства Тамбовской области, регион готовится к началу уборки озимой пшеницы. В ближайшее время фермеры из южных муниципальных округов приступят к сбору урожая.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия из-за дождей, сельскохозяйственные производители Мучкапского, Жердевского и Уваровского муниципальных округов будут первыми, кто приступит к уборке озимой пшеницы. Общая площадь под этой культурой в этом году составляет более 355 тысяч гектаров.
После уборки пшеницы фермеры перейдут к сбору гороха и ячменя, общая площадь которых составляет 59 и 244 тысячи гектаров соответственно.
Для повышения урожайности в Тамбовской области активно совершенствуется семенной материал, применяются передовые технологии и минеральные удобрения. Аграрии достигают отличных результатов в растениеводстве благодаря заботливому отношению к посевам. Ежегодно регион вносит более четырех миллионов тонн зерна в российскую зерновую копилку. Кроме того, Тамбовская область продолжает занимать первое место в рейтинге самых экологически чистых регионов России, который публикует общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" каждый сезон.
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