Вторсырье, собираемое в жёлтые контейнеры, находит вторую жизнь 0 АО "ТСК" подводит итоги первого полугодия работы по сбору вторсырья в желтые контейнеры. За прошедшие шесть месяцев 2023 года было собрано 171 тонна вторичного сырья, включая 136 тонн пластика, 19 тонн стекла, 14 тонн картона и 2 тонны металла.

Сельхозники готовятся к уборке урожая 0 По последней информации от Министерства сельского хозяйства Тамбовской области, регион готовится к началу уборки озимой пшеницы. В ближайшее время фермеры из южных муниципальных округов приступят к сбору урожая.

В Тамбовской области введено в эксплуатацию почти 220 тысяч квадратных метров жилья 0 Пресс-служба Тамбовской области сообщила, что в первом полугодии 2023 года было введено в эксплуатацию почти 220 тысяч квадратных метров жилья, что на 20% превышает результаты аналогичного периода в 2022 году.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн держит на контроле ситуацию с безопасностью пищевой продукции 0 Предприятия ГАП "Ресурс", включающей несколько филиалов ОАО "Токарёвская птицефабрика", ожидают проверки контролирующих органов не только на территории Тамбовской области, но и в других регионах, где агрохолдинг имеет аналогичные производственные площадки. По информации межрегиональной

На пересечении ул. Советской и Кронштадтской в Тамбове снесут несколько зданий 0 В соответствии с официальным сообщением администрации Тамбова, до конца текущего года планируется провести снос старых зданий, расположенных по адресу улица Советская/Кронштадтская, 78/10. Это решение было принято после того, как все жильцы были переселены.

В Тамбовской области капитально отремонтируют здания 20 школ 0 В Тамбовской области в период с 2024 по 2025 годы будет проведен капитальный ремонт 20 зданий школ, общая сумма которого составит 1,7 млрд рублей. Данные о ходе выполнения программы в текущем году и планах на будущий период были обсуждены на заседании оперативного штаба по реализации нацпроектов,

Аудиторы выявили серьезные нарушения в деятельности учреждений здравоохранения 0 В распоряжении бизнес-издания "Абирег" оказались результаты аудита финансово-хозяйственной и закупочной деятельности медицинских учреждений Тамбовской области за период с 2020 по 2022 годы. Проверка выявила множество нарушений.

До конца года расчистят 1,8 километра русла Цны 0 В Тамбовской области активно реализуется региональный проект, включенный в национальный проект "Экология", который посвящен сохранению уникальных водных объектов. В рамках этой инициативы в настоящее время осуществляются работы по расчистке нескольких рек региона.

В Тамбове отремонтируют МКД на 900 млн рублей 0 По словам председателя комитета ЖКХ города Тамбова, Сергея Серегина, Фонд капитального ремонта Тамбовской области выделяет более 900 миллионов рублей на обновление многоквартирных домов в областном центре в текущем году. Эта сумма значительно превышает прошлогодний бюджет и составляет 2,5-кратный

До конца года планируют ввести в эксплуатацию два проблемных долгостроя 0 Глава Тамбовской области, Максим Егоров, осмотрел строительные площадки двух проблемных объектов в Тамбове: дома №72А на улице Коммунальная и дома №77Б на улице Киквидзе. В соответствии с информацией, предоставленной пресс-службой Правительства Тамбовской области, Максим Егоров поручил завершить

Благоустройством парка Воинской славы в Котовске будут заниматься фирмы без сотрудников 0 Благоустройство парка Воинской славы в Котовске ещё не началось, но уже вызывает некоторые вопросы. Оказалось, что проект стоимостью 25 миллионов рублей был разделен между несколькими подрядчиками, которые не обладают высокой репутацией в успешной реализации подобных проектов.

Назначен конкурс на замещение должности главы Рассказова 0 Конкурс на замещение должности главы города Рассказово запланирован на 30 августа и был одобрен на внеочередном заседании депутатов Рассказовского городского Совета народных депутатов.

Компания, занимающаяся оздоровлением проблемных предприятий, подала на банкротство 0 "Тамбовская управляющая компания" снова подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд. Сумма исковых требований составляет почти 222 млн рублей.

В Тамбовской области высокая доля населения старше трудоспособного возраста 0 В Тамбовской области была утверждена трехлетняя региональная программа по повышению рождаемости. Глава региона Максим Егоров подписал соответствующее распоряжение областного правительства. Целью данного документа является разработка эффективных мер, направленных на влияние на репродуктивное

На Октябрьском путепроводе произошло смертельное ДТП 0 В ночь 8 июля в Тамбове произошла трагическая авария на Октябрьском путепроводе, в результате которой один человек погиб.

В Тамбовской области ожидается нестабильная погода 0 Жаркая погода с температурой в 30 градусов уступит место дождям и грозам.

Прокуратура в суде оспаривает перенос срока строительства путепровода в Мичуринске 0 Прокуратура Тамбовской области подала иск в арбитражный суд, требуя признать недействительными изменения, внесенные в контракт на строительство путепровода через железнодорожные пути в Мичуринске. Эти изменения включали решение о выплате аванса и переносе сроков сдачи объекта на год. Ответчиком по

Гендиректора УК «Новый век» будут судить 0 В Октябрьский районный суд города Тамбова поступили материалы уголовного дела в отношении Р.Н. Янова, генерального директора ООО Управляющая компания «Новый век». Суд будет рассматривать обвинения в злоупотреблении полномочиями по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Надзорные органы проверили жалобы по факту возможного отравления детей в лагере «Спутник» 0 В мичуринском детском оздоровительном лагере "Спутник" ситуация на данный момент стабильная. По информации, предоставленной министром образования и науки Тамбовской области, все 263 детей, отдыхающих в лагере, находятся в хорошем состоянии.

В микрорайоне «ТЭЦ» в Тамбове произошел пожар 0 В социальных сетях появились фотографии клубов дыма, которые поднимались со стороны Моршанского шоссе в Тамбове, зафиксированные очевидцами. Это вызвало беспокойство у пользователей, так как густой белый дым, напоминающий облако, был виден на расстоянии десятков километров.