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» » В конце июля пройдет фестиваль «Шушпанская щука»

В конце июля пройдет фестиваль «Шушпанская щука»

Сегодня, 11:35
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В конце июля пройдет фестиваль «Шушпанская щука»В этом году, 29 июля, состоится IV фестиваль "Шушпанская щука" - любимое событие рыбаков, любителей Царицы-Ухи и местных жителей.

Программа, подготовленная администрацией, охватывает все категории участников, будь то искатели рыбных мест, любители вкусной ухи или просто жаждущие активного отдыха.

С утра на берегу водохранилища начнутся соревнования по рыбной ловле, где участники будут соревноваться в умении поймать окуня, щуку, судака и налима.

После увлекательных состязаний, в полдень гости смогут насладиться главным блюдом фестиваля - царской ухой с дымком. Ее готовят по особому рецепту и в изобилии, чтобы каждый мог насладиться этим божественным блюдом.

Жители староюрьевских сел и деревень также предложат свои фирменные блюда и напитки местной кухни, чтобы гости могли окунуться в атмосферу настоящего гастрономического праздника.

Фестиваль обещает множество развлечений: выступления творческих коллективов, мастер-классы, ярмарка ремесленных изделий и сувениров, а также пенная дискотека. Для детей будут организованы разнообразные игровые площадки и развлекательные мероприятия.

Фото: foto-ram.ru
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