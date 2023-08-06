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Тамбовский драмтеатр возобновит работу уличной площадки
Вчера, 10:16
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Тамбовский театр драмы готовится возобновить свою деятельность на уютной летней площадке под названием "Театральный двор". Артисты приготовили интерактивные спектакли, которые направлены на восхищение самых маленьких зрителей (0+).
Расписание мероприятий следующее:
19 августа - "Сказочки на лавочке" (0+);
20 августа - представление под названием "Жуча" (0+);
26 августа - классическая история "Красная шапочка" (0+);
27 августа - "Сказки в лукошке" (0+).
Начало спектаклей запланировано на два времени: 10:30 и 11:00. Место проведения - живописный дворик рядом с кассой драматического театра.
Важно отметить, что идея летней площадки "Театральный двор" появилась в 2020 году, когда пандемия коронавируса изменила условия проведения театральных мероприятий. Открытое небо стало новым уютным "залом", где артисты могли взаимодействовать со зрителями. Зрители полюбили эту идею, и "Театральный двор" стал неотъемлемой частью летних развлечений. Проект успешно продолжается каждое лето, принося радость и впечатления маленьким и взрослым поклонникам искусства.
Фото: vk.com/tambovteatr
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