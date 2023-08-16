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Областная больница получила новое оборудование для реабилитации

Сегодня, 10:27
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Областная больница получила новое оборудование для реабилитацииМедицинское подразделение в Тамбовской областной больнице успешно приобрело новое медицинское оборудование, предназначенное для проведения процедур транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Этот инновационный метод направлен на активацию нервных клеток в поврежденных областях мозга, обусловленных инсультами или травмами.

Применение ТМС способствует восстановлению нарушенных нейронных связей, стимулирует метаболизм в нервных клетках и способствует нормализации кровообращения. Процедура нашла свое применение в лечении пациентов, перенесших инсульты, страдающих болезнью Паркинсона, имеющих нарушения речи после инсульта, рассеянного склероза и других нейрологических заболеваний.

За восемь месяцев работы отделения медицинской реабилитации было проведено лечение для 453 пациентов с расстройствами центральной и периферической нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, стоит вспомнить, что ранее городская больница №3 Тамбова пополнилась набором новых аппаратов и инструментов для проведения эндоскопических операций и диагностических исследований. Внедрение этого современного оборудования позволит расширить спектр эндоскопических операций, проводимых в больнице.
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Областная больница получила новое оборудование для реабилитации

Сегодня, 10:27
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Медицинское подразделение в Тамбовской областной больнице успешно приобрело новое медицинское оборудование, предназначенное для проведения процедур транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Этот инновационный метод направлен на активацию нервных клеток в поврежденных областях мозга,

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