Жители дома № 4 по ул. Володарского: «Нас не хотят слушать и оставляют на произвол судьбы» 0 17 августа жители дома №4 на улице Володарского в Тамбове вышли во двор с целью защитить своё законное право на безопасное проживание в своем доме.

В Тамбовской области похолодает 0 В выходные дни в Тамбове ожидается сохранение жаркой погоды. Тем не менее, на следующей неделе ожидается похолодание и периодические осадки.

В Тамбове в третий раз выставили на торги недостроенную школу на ул. Чкалова 0 В очередной раз предпринимается попытка продажи недостроенной школы на улице Чкалова, 57,. Решение об отчуждении данного муниципального имущества, принадлежащего городу Тамбову, было принято депутатами городской думы. Стоимость этой недвижимости оценивается в размере 37,5 миллиона рублей.

В Тамбове демонтировали 700 незаконных рекламных конструкций 0 В нашем регионе продолжается активная работа по выявлению незаконно размещенных рекламных конструкций. С начала текущего года удалось убрать более 700 стендеров, баннеров и вывесок, нарушающих законодательство. Например, 18 августа специалисты из дирекции городского хозяйства провели демонтаж

Во время футбольного матча ограничат движение транспорта 0 19 августа в Тамбове состоится футбольный матч между командами "Спартак" и "Сахалин" (0+). В связи с этим мероприятием будут внесены ограничения в движение транспорта в центре города.

В Тамбове проводится реконструкция дорог на территории Полынковского кладбища 0 В Тамбове в настоящее время проводится реконструкция проездных путей на территории Полынковского кладбища. Это направлено на обеспечение легкой доступности мест захоронения для жителей даже в переходный период между сезонами. Для укрепления дорожного покрытия используется техника, включая фрезу.

Градозащитники просят сохранить исторический облик переговорного пункта в Тамбове 0 Власти Тамбова вновь обсуждают инициативу по изменению облика здания, построенного во времена советской эпохи, в историческом районе города. Речь идет о здании городской телефонной связи, которое планируется преобразовать в бизнес-центр. Однако исторический фасад этого сооружения оказывается

Сроки реконструкции коллектора на ул. Подвойского снова сдвигаются 0 Реконструкция канализационного коллектора на улице Подвойского в Тамбове, которая уже создала много проблем местным жителям снова откладывается. Как указывает компания-концессионер "РКС-Тамбов" в своих заявлениях, они столкнулись с новыми трудностями в процессе замены канализационного коллектора на

Областная больница получила новое оборудование для реабилитации 0 Медицинское подразделение в Тамбовской областной больнице успешно приобрело новое медицинское оборудование, предназначенное для проведения процедур транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Этот инновационный метод направлен на активацию нервных клеток в поврежденных областях мозга,

Прокуратура добивается выплат пенсий беженцам из ДНР и ЛНР 0 Прокуратура Ленинского района Тамбова провела анализ обращений двух граждан из Донецкой и Луганской Народных Республик. По результатам проверки было установлено, что указанным гражданам не были произведены пенсионные выплаты, что противоречит указу Президента Российской Федерации от 27.08.2022 года

Тамбовчан просят воздержаться от полетов на воздушных шарах над военными объектами 0 В Тамбове, как и в других населенных пунктах области, расположены военные объекты. На данный момент на территориях воинских частей действуют пункты воздушного наблюдения, задачей которых также является предотвращение нелегальных полетов. По этой причине Тамбовчан просят воздержаться от полетов на

В селе Бокино родители утопили младенца в ведре 0 В Тамбовской области правоохранительные органы задержали мужчину, который убил ребенка. Сообщает об этом информационный канал РЕН ТВ.

В сфере охотпользования Тамбовской области произошли кадровые назначения 0 Выполнять обязанности заместителя министра экологии и природных ресурсов области, а также возглавлять управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира будет Владимир Разводов. Должность директора в учреждении "Тамбовохота" займет Андрей Кириллов. Об этом сообщила

Капремонт многоквартирных домов в общем котле не зависит от собираемости взносов 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, получил ответ из прокуратуры по поводу его обращения относительно возможности чиновников отказаться от ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в "общем котле", под предлогом недостаточной собираемости взносов в конкретных

Экс-чиновники предстанут перед судом за выдачу поддельных удостоверений 0 Расследование уголовного дела, касающегося бывших должностных лиц, которые ранее занимали позиции начальника и главного госинспектора в региональном управлении технического надзора департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) в Тамбове завершено.

В Петровском округе пройдет «Фруктовый вернисаж» 0 В селе Дубовое, в Петровском округе, 19 августа состоится яркий фестиваль "Фруктовый вернисаж" (0+), который приглашает всех желающих на гастрономическое торжество. Начало мероприятия запланировано на 10:00. Гостей ожидают разнообразные площадки с увлекательными мероприятиями.

Недостаточное давление в системе водоснабжения стало проблемой для дома на ул. Кавалерийской 0 Согласно информации, опубликованной в издании «ПРАВО68», начиная с 1 августа, в доме, расположенном по адресу улица Кавалерийская, дом № 5а, возникли проблемы с водоснабжением.

В Тамбове расчистят участок Студенца 0 Министерство экологии Тамбовской области объявило конкурс на выполнение работ по очистке участка реки Студенец от Рассказовского шоссе до устья в районе дачных массивов. Начальная стоимость предполагаемых работ составляет 4,9 миллиона рублей. Результаты аукциона будут подведены к 22 августа.

В Моршанском округе произошло крупное ДТП со смертельным исходом 0 В Моршанском районе Тамбовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое человек погибли, а еще один был доставлен в больницу с различными травмами.