В центре Тамбова произошла перестрелка Комментариев: 0



Сообщается, что вблизи места происшествия находится рынок, где работающие продавцы конфликтовали из-за деловых разногласий.

Подозреваемый быстро достал пистолет и открыл огонь по троим своим оппонентам, после чего скрылся с места происшествия.



Пострадавших госпитализировали, и медицинские эксперты оценили их состояние как крайне тяжелое. Полицейские провели опрос свидетелей и пострадавших и скоро выявили основного подозреваемого. У него изъяли пистолет, после чего следователь поручил провести ряд экспертиз, включая дактилоскопические, баллистические и генетические. Оказалось, что пистолет был переделан из газового оружия для использования боевыми патронами калибра 9 мм. Также были изъяты боеприпасы.



Пресс-служба регионального Управления Министерства внутренних дел России сообщила, что было начато уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Позднее возбудили еще два уголовных дела — по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия). Подозреваемого арестовали и поместили в СИЗО. Ведется расследование, с целью выяснения причин конфликта и установления других лиц, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.



Фото: пресс-служба регионального УМВД России Полицейские задержали мужчину в возрасте 34 лет, который 11 августа произвел стрельбу на улице Пятницкой в Тамбове.Сообщается, что вблизи места происшествия находится рынок, где работающие продавцы конфликтовали из-за деловых разногласий.Подозреваемый быстро достал пистолет и открыл огонь по троим своим оппонентам, после чего скрылся с места происшествия.Пострадавших госпитализировали, и медицинские эксперты оценили их состояние как крайне тяжелое. Полицейские провели опрос свидетелей и пострадавших и скоро выявили основного подозреваемого. У него изъяли пистолет, после чего следователь поручил провести ряд экспертиз, включая дактилоскопические, баллистические и генетические. Оказалось, что пистолет был переделан из газового оружия для использования боевыми патронами калибра 9 мм. Также были изъяты боеприпасы.Пресс-служба регионального Управления Министерства внутренних дел России сообщила, что было начато уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Позднее возбудили еще два уголовных дела — по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия). Подозреваемого арестовали и поместили в СИЗО. Ведется расследование, с целью выяснения причин конфликта и установления других лиц, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.Фото: пресс-служба регионального УМВД России



