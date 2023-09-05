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» » В центре Тамбова произошла перестрелка

В центре Тамбова произошла перестрелка

Сегодня, 09:30
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В центре Тамбова произошла перестрелка Полицейские задержали мужчину в возрасте 34 лет, который 11 августа произвел стрельбу на улице Пятницкой в Тамбове.

Сообщается, что вблизи места происшествия находится рынок, где работающие продавцы конфликтовали из-за деловых разногласий.
Подозреваемый быстро достал пистолет и открыл огонь по троим своим оппонентам, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавших госпитализировали, и медицинские эксперты оценили их состояние как крайне тяжелое. Полицейские провели опрос свидетелей и пострадавших и скоро выявили основного подозреваемого. У него изъяли пистолет, после чего следователь поручил провести ряд экспертиз, включая дактилоскопические, баллистические и генетические. Оказалось, что пистолет был переделан из газового оружия для использования боевыми патронами калибра 9 мм. Также были изъяты боеприпасы.

Пресс-служба регионального Управления Министерства внутренних дел России сообщила, что было начато уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Позднее возбудили еще два уголовных дела — по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия). Подозреваемого арестовали и поместили в СИЗО. Ведется расследование, с целью выяснения причин конфликта и установления других лиц, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Фото: пресс-служба регионального УМВД России
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