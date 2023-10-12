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Начальник филиала «Госсорткомиссии» предстанет перед судом
Вчера, 09:12
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Прокуратура Тамбовской области объявила, что было утверждено обвинительное заключение в рамках уголовного дела, связанного с нарушением должностных обязанностей при предоставлении земельных участков в аренду (согласно части 3 статьи 286 Уголовного Кодекса Российской Федерации). Обвинение направлено в отношении бывшего руководителя Тамбовского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственная сортокомиссия" Александра Куляева. Материалы дела будут переданы на рассмотрение в Тамбовский районный суд.
Расследование данного уголовного дела было осуществлено следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области. Согласно версии следствия, в начале 2017 года, Александр Куляев передал часть земельного участка, находящегося в селе Авдеевка, фирме, которой он фактически управлял, без предварительного согласования со стороны Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и агентства по управлению государственным имуществом.
Согласно предъявленному обвинению, Российская Федерация понесла убытки в размере 43 миллионов рублей из-за неуплаты арендной платы за земельные участки, а филиал "Госсорткомиссии" потерял более 104 миллионов рублей доходов от продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной на указанных земельных участках.
Александр Куляев занимал должность руководителя тамбовского филиала "Госсорткомиссии" с 2005 года и в текущем году оставил эту должность, передав полномочия депутату Авдеевского сельского совета Тамбовского района.
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