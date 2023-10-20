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В Росреестре напомнили об охране наименований географических объектов
Сегодня, 07:08
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Сотрудники Управления Росреестра по Тамбовской области напомнили жителям региона о необходимости соблюдения Федерального закона "О наименованиях географических объектов", который устанавливает обязанность регистрации и учета всех наименований, присваиваемых географическим объектам или их переименования.
Процесс присвоения наименования географическим объектам или переименования требует подачи соответствующих документов в органы государственной власти, местного самоуправления, общественные организации, юридические лица или граждан. Затем эти документы должны пройти экспертизу в Росреестре. Решение о назначении наименования принимает Правительство России.
На данный момент на территории Тамбовской области официально зарегистрировано 2547 географических наименований согласно данным на конец 2022 года. Некоторые из них включают:
Село Коростелёво в Мучкапском районе, которое было названо в честь своих первых жителей - Д. Коростелёва и его сыновей, живших там в начале XVIII века;
Город Котовск, названный в честь участника Гражданской войны Г.И. Котовского;
Город Мичуринск, по именному признанию известного селекционера И.В. Мичурина.
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