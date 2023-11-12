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Гражданин Египта осуждён на 11 лет строго режима за наркоторговлю

Сегодня, 09:52
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Гражданин Египта осуждён на 11 лет строго режима за наркоторговлюЖердевский районный суд Тамбовской области вынес решение по делу гражданина Египта, обвиняемого в покушении на особо крупный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Он приговорён к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Личность осужденного не разглашается, но «Коммерсантъ», ссылаясь на судебные документы, что это Махмуд Абдельрахман Осаме Мохамед.

Суд установил, что не позднее 15 октября 2022 года иностранец предпринял попытку осуществить сбыт 4,98 кг наркотика в сговоре с группой лиц. В ходе судебного процесса он отрицал свою вину.

Приговор ещё не вступил в законную силу.
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