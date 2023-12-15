Жителям Тамбовской области нужно перезаключить договоры на поставку газа Комментариев: 0



Согласно обновленным правилам, обслуживание многоквартирного дома должна осуществлять только одна организация. В связи с этим гражданам необходимо заключить новые договоры именно с той компанией, которая обслуживает данный многоквартирный дом. В Тамбове такие услуги предоставляют всего лишь две компании: "Газпром газораспределение Тамбов" и "ВодГазХоз".



Заявку на перезаключение договора можно подать как в электронном формате, так и лично. При онлайн-подаче заявки сотрудники газовой компании уведомят, когда и где можно будет получить документ, предоставив при этом паспорт. Те, кто предпочитает явиться лично для оформления документов, должны предоставить следующий пакет документов: копию паспорта и СНИЛС, копию документов, подтверждающих право собственности на помещение или здание с установленным газовым оборудованием, а также копию паспорта на газовое оборудование (в случае отсутствия последнего, можно указать его название). Документы можно предоставить в клиентских центрах. Если у помещения несколько собственников, заявление может подать любой из них, но предпочтительнее, чтобы это был тот, на чье имя поступает квитанция за газ.



К 1 января 2024 года управляющие организации региона, собственники квартир и домовладений обязаны привести все документы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования в соответствие с требованиями законодательства. Это, прежде всего, относится к перезаключению договоров. В случае невыполнения этого требования поставщик газа вправе временно приостановить его подачу. Из-за вступления в силу новых поправок, касающихся технического обслуживания и ремонта газового оборудования в жилых домах, тамбовчанам потребуется обновить свои договоры с поставщиками газа до конца текущего года.Согласно обновленным правилам, обслуживание многоквартирного дома должна осуществлять только одна организация. В связи с этим гражданам необходимо заключить новые договоры именно с той компанией, которая обслуживает данный многоквартирный дом. В Тамбове такие услуги предоставляют всего лишь две компании: "Газпром газораспределение Тамбов" и "ВодГазХоз".Заявку на перезаключение договора можно подать как в электронном формате, так и лично. При онлайн-подаче заявки сотрудники газовой компании уведомят, когда и где можно будет получить документ, предоставив при этом паспорт. Те, кто предпочитает явиться лично для оформления документов, должны предоставить следующий пакет документов: копию паспорта и СНИЛС, копию документов, подтверждающих право собственности на помещение или здание с установленным газовым оборудованием, а также копию паспорта на газовое оборудование (в случае отсутствия последнего, можно указать его название). Документы можно предоставить в клиентских центрах. Если у помещения несколько собственников, заявление может подать любой из них, но предпочтительнее, чтобы это был тот, на чье имя поступает квитанция за газ.К 1 января 2024 года управляющие организации региона, собственники квартир и домовладений обязаны привести все документы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования в соответствие с требованиями законодательства. Это, прежде всего, относится к перезаключению договоров. В случае невыполнения этого требования поставщик газа вправе временно приостановить его подачу.



