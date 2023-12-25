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» » В Тамбове общественники выступили против продажи табачных изделий рядом с учебными учреждениями

В Тамбове общественники выступили против продажи табачных изделий рядом с учебными учреждениями

Вчера, 11:25
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В Тамбове общественники выступили против продажи табачных изделий рядом с учебными учреждениямиНа территории Российской Федерации действует закон, который запрещает продажу алкогольной и табачной продукции в торговых точках, находящихся менее чем в 100 метрах от образовательных учреждений. Тем не менее, не всегда этот закон соблюдается, и торговцы алкоголем и табаком часто пренебрегают этим ограничением.

В настоящее время в Тамбове активно занимаются рассмотрением этой проблемы не только представители власти и журналисты, но и общественные деятели, по их инициативе тема приобрела областной масштаб.

«Мы нацелены на то, чтобы переместить торговлю алкогольными и табачными ядами за пределы города в специализированные магазины, где кроме перечисленных ядов ничего не продаётся. Высчитывать метры и «бодаться» с безнравственными предпринимателями, с одной стороны, резонно, но в долгосрочной перспективе — бессмысленно. По существу, какая принципиальная разница, что табачный яд продают в 98 метрах от учебного заведения или в 102 метрах от него? Никакой», — объясняет позицию лидер «Трезвый Тамбов» Максим Саранин.

К слову, общественники отправили множество обращений с целью инициирования проверочных мероприятий на этот счет.
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